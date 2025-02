B508/B62: Digitale Fragerunde zu 57-verbinden am 13. März 2025

(wS/str) Siegen 27.02.2025 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen lädt am Donnerstag (13.3.) erneut zu einer digitalen Informationsveranstaltung zu dem Streckenzug der Bundesstraßen B508 und B62 zwischen Kreuztal und Erndtebrück ein. In regelmäßigen Abständen informieren die Expertinnen und Experten von Straßen.NRW digital und vor Ort über den aktuellen Planungsstand des Projektes „57-verbinden“ und stehen für Fragen zur Verfügung. Die kommende Veranstaltung bietet erneut die Möglichkeit, offene Verständnisfragen zum bisherigen Sachstand zu klären. Zusätzlich wird in diesem Rahmen auch über das als nächstes anstehende Planfeststellungsverfahren in Altenteich berichtet.

Interessierte erreichen am Veranstaltungstag über die Projektseite www.57-verbinden.de die Videokonferenz. Die Veranstaltung läuft von 17:00 bis 18:30 Uhr, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hintergrund: Das Projekt „57-verbinden“ umfasst sechs Teilprojekte entlang der Bundesstraßen B508 und B62. Der Streckenabschnitt zwischen Kreuztal und Erndtebrück besteht aus der Teilortsumgehung Kreuztal sowie drei Ortsumgehungen (OU Kreuztal-Ferndorf, OU Hilchenbach und OU Erndtebrück). Diese vier Maßnahmen sind im Bedarfsplan des Fernstraßenausbaugesetzes verzeichnet. Aufgrund ihrer hohen Bedeutung für die Raumordnung, die verbesserte verkehrliche Erschließung des Wittgensteiner Landes sowie die Anbindung an das Autobahnnetz wurden sie als „Vordringlicher Bedarf“ eingestuft. Dies bedeutet, dass der Landesbetrieb Straßenbau einen uneingeschränkten Planungsauftrag für diese Maßnahmen erhalten hat. Zusätzlich zu diesen vier Bedarfsplanmaßnahmen gehören zwei weitere Ausbaumaßnahmen zum Streckenzug B508/B62. Die gesamte Planung läuft unter dem Projektnamen „57-verbinden“, da der Streckenverlauf durch das Postleitzahlengebiet 57 führt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.57-verbinden.de



