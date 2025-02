Examen geschafft: 20 Pflegefachfrauen feiern am PBZ

(wS/dia) Siegen 27.02.2025 | Sie haben es geschafft: 20 Auszubildende des Kurses 142 bestanden am Pflegebildungszentrum (PBZ) der Diakonie in Südwestfalen das Examen und sind nun frisch gebackene Pflegefachkräfte. Stolz und erleichtert, dass die aufregende Prüfungsphase nun geschafft ist, feierten die neuen Pflegfachfrauen mit Angehörigen und Freunden in der Cafeteria des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen. Grußworte und jede Menge Glückwünsche gab es dabei von Vertretern der Klinikleitung, Pflegedirektion und vom PBZ-Kollegium.

Drei spannende Jahre liegen hinter den Auszubildenden, in denen sie einen umfangreichen Schatz an Erfahrungen und Kompetenzen erlangt haben – so fasste Schulleiter Frank Fehlauer die Zeit der Ausbildung zusammen. In 62 Wochen Schulunterricht mit 2100 theoretischen Stunden erhielten die angehenden Pflegekräfte Einblicke aus den Bereichen Pflege, Medizin, Gesundheits-, Geistes- und Sozialwissenschaften, Recht, Politik und Pharmazie. Hinzu kamen 2500 praktische Stunden, die die Schülerinnen in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen wie Klinik, Seniorenpflegeheimen oder in der ambulanten Pflege absolviert haben. „Sie haben viel erlebt, Mitarbeiter und Patienten kennengelernt, dabei auch ihre Schicksale und schweren Diagnosen, und sind nun zu kompetenten Pflegekräften gereift. Das ganze Schulteam ist stolz auf ihren Erfolg“, lobte Frank Fehlauer.

Herzliche Glückwunsche überbrachte auch Verwaltungsleiter Jan Meyer. „Sie haben großartiges geleistet. Danke für Ihren Einsatz, die Unterstützung unserer Teams auf den Stationen und Ihren Beitrag, die Patientenversorgung zu sichern.“ Kursleiterin Brigitte Brandes warf einen Blick auf die Anfänge und die Entwicklung der Schülerinnen. „Sie sind über Ihre Grenzen hinausgewachsen und können stolz auf sich sein. Ich wünsche Ihnen Mut und Tatkraft, neues Wissen und Kompetenzen zu erlernen und viel Erfolg dabei.“

Mit der Ausbildung haben die Pflegefachfrauen eine solide Basis in der Pflege und sind in der Lage, Patienten umfassend pflegerisch zu versorgen. Mit berufsbegleitenden Weiterbildungen beispielsweise im Bereich Anästhesie, Intensivmedizin, im Operationsdienst, in der Hygiene oder mit Fortbildungen als Praxisanleiter, Stationsleitung oder auch Studiengängen haben sie nach der Ausbildung zahlreiche Möglichkeiten, sich beruflich weiterzubilden und die Karriereleiter hinaufzuklettern.

Wie es gute Tradition ist, wurde der Abschluss der PBZ-Absolventinnen mit einer Andacht von Dirk Hermann, Referent für Freiwilligendienste, unter den Segen Gottes gestellt.

Die Absolventinnen sind:

Sabrina Bandoß (Mittenaar), Smelija Demaili, Büsra Dernekli, Lisa Henz, Javaria Khan, Lena-Marie Langenbach, Katharina Litvinova, Jennifer Mayer, Melina Steli, Milena-Sophie Sterzenbach (alle Siegen), Meggie Giesers, Linda Joseph, Beyza Yagibasan (alle Netphen), Katharina Hammerschmidt, Tatjana Hammerschmidt, Chantal Horn (alle Hilchenbach), Marie-Sophie Janson, Tami Klappert (beide Freudenberg), Nele Schmidt (Bad Laasphe) und Stella Tsakiridis (Olpe).

20 Auszubildende des Pflegebildungszentrums der Diakonie in Südwestfalen haben ihr Examen zur Pflegefachfrau bestanden. Kursleiterin Brigitte Brandes (rechts) und Schulleiter Frank Fehlauer (links) gratulierten zum Erfolg.

