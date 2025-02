Brutaler Angriff in Dortmund: Mann mit Schlägen und Messerstichen verletzt – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Dortmund 01.02.2025 | Am Sonntagmorgen (26.01.) wurde ein Mann durch drei unbekannte Tatverdächtige in einem Park in Dortmunder Stadtteil Mitte angegriffen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 6 Uhr verließ ein 20-jähriger Dortmunder die U-Bahnhaltestelle Brügmannplatz und begab sich in den angrenzenden Park (zwischen Bornstraße und Brügmannstraße). Dort setzte er sich auf eine Bank.

Nach eigenen Angaben kamen drei Männer auf ihn zu. Es entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung, in deren Folge der 20-Jährige geschubst und geschlagen wurde. Plötzlich zog einer der Tatverdächtigen ein Messer und stach mehrmals in Richtung des Dortmunders. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Dem 20-Jährigen gelang es zu flüchten. Anschließend begab er sich selbstständig in ein Krankenhaus, wo seine Verletzungen ambulant versorgt wurden. Die Polizei wurde erst am Dienstag (28.01.) informiert, die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Die drei Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger (dieser stach mit dem Messer zu): männlich, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanke Statur. Nordafrikanischer Phänotyp, sehr kurze schwarze Haare, dunkler Vollbart. Trug eine schwarze Jacke mit Fell und eine Kette. Sprach akzentfreies Deutsch.

2. Tatverdächtiger: männlich, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur. Nordafrikanischer Phänotyp, kurze schwarze Locken, Kinnbart. Trug dunkle Kleidung und sprach akzentfrei Deutsch.

3. Tatverdächtiger: männlich, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 190 cm groß, schlanke Statur. Nordafrikanischer Phänotyp, dünnes Gesicht, kein Bart. Trug dunkle Kleidung und eine Cap. Sprach ebenfalls akzentfreies Deutsch.

Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Symbolbild