Comedian Quichotte im Lÿz: Frech, frei, echt! Comedy, Musik und Geschichten – Tickets jetzt sichern!

(wS/siwi) Quichotte „Alles echt.“ Fr., 28.2.2025, 20 Uhr Ein Sprichwort besagt, der Scherz sei das Loch, aus dem die Wahrheit pfeift. Und Quichotte setzt schon mal feixend sein Teekännchen auf, in der Hoffnung, es pfeife bald was das Zeug hält. Denn wenn es ein Gut gibt, das in vielerlei Hinsicht unter die Räder kommt, so ist das doch die Wahrheit. Genug davon, findet er, und legt die aufgehübschte Maske der gekünstelten Geselligkeit ab. Mit nagelneuen Songs und Geschichten im Gepäck und in bester Freestyle-Laune zieht Comedian Quichotte am Freitag, 28. Februar um 20 Uhr im Lÿz los, um die Fakeness das Fürchten zu lehren. Zu Hilfe eilt ihm dabei sein Lieblingsbäcker, der ohnehin kein Blatt vor den Mund nimmt. Eine überraschend unterhaltsame Bühnenshow, bei der sich das Publikum auf eines immer verlassen kann: Hier ist alles echt.

Karten für den „…feinen Geist im Leib eines zotteligen Rabauken“ (Torsten Sträter) gibt es beim Kultur!Büro. des Kreises Siegen-Wittgenstein auf www.Lyz.de und unter Tel. 0271 333 2448.

VK: 20,- €, AK: 22,- €

Comedian Quichotte