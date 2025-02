Sozialpädagogische Fachkräfte für Kurs ausgezeichnet: „Langzeitfortbildung für Praxisanleitung“ gab Einblicke in Arbeit mit Praktikanten

(wS/si) Siegen 21.02.2025 | Einen „Zertifikatskurs für Praxisanleitung“ haben kürzlich 23 sozialpädagogische Fachkräfte beim Siegener Netzwerk Fachschule für Sozialpädagogik, Sozialpädagogische Praxis und Sozialakademie Siegen-Wittgenstein absolviert. Ralf Pohlmann, Sachgebietsleiter beim Jugendamt des Kreises Siegen-Wittgenstein, hat jetzt nach dem Abschlusskolloquium am 07. Februar 2025 die Zertifikate überreicht.

Bei der Langzeitfortbildung, die an mehreren von Dozentin Andrea Boulhend geleiteten Terminen von Juni bis November 2024 stattfand, hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Voraussetzungen für die Arbeit mit (Berufs-)Praktikanten beschäftigt. Ziel der Fortbildung ist es, sozialpädagogische Fachkräfte auf die Arbeit mit Praktikanten vorzubereiten. Dabei lernen sie etwa Strategien zur Konfliktlösung und Lernprozessbegleitung sowie die Erstellung von Gutachten, Arbeitszeugnissen oder Leitfäden.

Die Fortbildung zur Praxisanleitung wurde federführend von Gundhild Seelbach, seit 2023 von Carmen Schlag und Matthias Wagener vom Siegener Netzwerk komplett überarbeitet und startete 2017 erstmals mit dem Zertifikatskurs. Sie gehört zum Seminarangebot des Siegener Netzwerkes, das sich zusammensetzt aus der Fachschule für Sozialpädagogik, Sozialpädagogische Praxis und der Sozialen Akademie Siegen-Wittgenstein. Das 1996 gegründete Netzwerk soll eine bessere Zusammenarbeit zwischen Schule und Praxis sowie zwischen den einzelnen Trägern ermöglichen. Zu den Kooperationspartnern zählen u.a. die AWO, das DRK, der Ev. Kirchenkreis Siegen, Der Paritätische, Hilfe zum Leben, Friedenshort und der Kreis Siegen-Wittgenstein. In dieser Form erfolgte die „Langzeitfortbildung für Praxisanleitung“ letztmalig, zukünftig wird stattdessen der Kurs „Aufbaubildungsgang Praxisanleitung“ am Berufskolleg AHS in Siegen angeboten.

