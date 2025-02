Bürgermeisterkandidat Rainer Beel nimmt Stellung zur geplanten Schließung von 11 Kindertagesstätten im Siegerland

(wS/rb) Freudenberg 21.02.2025 | Ich bin entsetzt, wie wenig Bedeutung Kreis und Kirche der Betreuung und Früherziehung unserer Jüngsten beimessen. Kitas müssen Vorrang haben. Die geplante Schließung von 11 Kindertagesstätten, von der gerade unser ländlich geprägtes Freudenberg betroffen ist, trifft diejenigen, die sich für Kinder entschieden haben, und es trifft die Erzieherinnen und Erzieher, die in jahrelanger Arbeit eine liebevolle und geborgene Umgebung für unsere Kleinen geschaffen haben, ins tiefste Mark.

Piccolino unverzichtbar

Gerade in der Kita Piccolino in Oberholzklau wird das Konzept der Inklusion und Integration durch versierte Fachkräfte in moderner und zeitgemäßer Form umgesetzt – der perfekte Start der frühkindlichen Erziehung.

Ich fordere einen runden Tisch

Für mich ist die Rolle der Familie besonders wichtig, und ich unterstütze die Entscheidung für Kinder voll und ganz. Deswegen fordere ich einen runden Tisch von Kirche, Eltern, den Mitarbeitern der Kitas und der Politik statt einseitiger Beschlüsse, sowie ausreichend finanzielle Mittel von staatlicher und kirchlicher Seite zum Fortbestand der Kitas.

Kitas müssen Vorrang haben

Es darf nicht sein, dass diejenigen, die die Zukunft unserer Gesellschaft sicherstellen, einem schon seit geraumer Zeit reformbedürftigen Finanzierungskonzept zum Opfer fallen, während die öffentliche Hand auf der anderen Seite Hunderttausende in Projekte wie eine Umweltspur und die autofreie Altstadt steckt. Bei aller Berechtigung dafür: die Prioritäten müssen richtig gesetzt werden.

Kein Bauernopfer

Oder wird hier ein „Bauernopfer“ zum Erhalt des EVau gebracht, nachdem juristische Schritte langwierig und offensichtlich wenig erfolgversprechend sind?

-- Rainer Beel

