Siegerländer Klettertalente glänzen bei NRW-Meisterschaften in Wuppertal

(wS/ta) Siegen 21.02.2025 | Die zweite Station der offenen Landesmeisterschaften im Bouldern fand am vergangenen Wochenende in Wuppertal statt. Austragungsort war die Boulderhalle Prima, in der Nordrhein- Westfalens beste Nachwuchstalente um den Titel kletterten.

Die Grippewelle machte auch vor dem DAV-Wettkampfteam nicht halt: Frieda Jüngst, Enya Steiner und Jacob Schlosser mussten krankheitsbedingt absagen. Dennoch reisten die Athletinnen und Athleten des DAV Siegerland nach starken Ergebnissen beim Saisonauftakt vor zwei Wochen selbstbewusst an.

Podiumsplätze für Matteo Müller und Charlotte Varnhorn

Am Samstag starteten Moritz Varnhorn (U15) und Matteo Müller (U17) in den Wettkampf. In der Qualifikation mussten sie vier Boulder innerhalb von vier Minuten meistern. Beide bewiesen ihre starke Form und kletterten ins Finale der besten sechs. Dort galt es erneut, vier anspruchsvolle Boulder zu bewältigen. Moritz Varnhorn erreichte einen Top und eine Zonenwertung und landete auf Platz vier der NRW-Wertung.

Matteo Müller zeigte einen herausragenden Finaldurchgang und sicherte sich mit Rang drei der NRW-Wertung einen Platz auf dem Podium.

Am Sonntag traten Charlotte Varnhorn, Mariella Achenbach und Frieda Schrage in der Altersklasse U13 an. Während Mariella Achenbach und Frieda Schrage respektable Plätze zehn und dreizehn erreichten, überzeugte Charlotte Varnhorn erneut mit starker Leistung. Sie qualifizierte sich souverän für das Finale und zeigte dort mit drei Tops und einer Zonenwertung ihre Klasse. Das Ergebnis: Platz drei in der NRW-Wertung.

Ergebnisse in der NRW-Wertung:

U13 weiblich:

3. Charlotte Varnhorn

10. Mariella Achenbach

13. Frieda Schrage

U15 männlich:

4. Moritz Varnhorn

U17 männlich:

3. Matteo Müller

Der dritte und letzte Wettkampf der Serie der offenen Landesmeisterschaften im Bouldern findet Anfang März in Kaiserslautern statt. Das Team des DAV Siegerland freut sich schon darauf und blickt zuversichtlich auf diesen Wettkampf.

Foto: DAV Siegerland