Förderprogramm „Kultur und Schule NRW“: Bewerbungen jetzt möglich

(wS/si) Siegen 21.02.2025 | Das Förderprogramm „Kultur und Schule NRW“ geht in eine neue Runde. Kunstschaffende, die mit Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten wollen, um ihnen Erfahrungen mit dem eigenen Entwickeln kultureller Ausdrucksformen unterschiedlicher Art zu ermöglichen, können sich bis 31. März bewerben. Eine Förderung in Höhe von bis zu 4.200 Euro pro Kunstprojekt, womit Honorar- und Sachkosten abgedeckt sind, ist möglich. Mit dem Landesprogramm „Kultur und Schule“ möchte das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen kulturelle Bildung noch stärker in das Schulleben integrieren.

Schülerinnen und Schüler sollen so an Kultur herangeführt und leichteren Zugang zu dem großen Spektrum künstlerischer Themen erhalten.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein (Kultur!Büro.) und die Universitätsstadt Siegen (KulturSiegen) unterstützen das Landesprogramm und weisen Künstlerinnen und Künstler aus der Region auf die aktuelle Bewerbungsphase hin. Eine rege Beteiligung am Bewerbungsverfahren für Schulen im Kreis- und Stadtgebiet mit entsprechendem Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler ist ausdrücklich gewünscht.

Interessierte Kunstschaffende oder die Schulen selbst können ihre Projektideen bis zum 31. März 2025 bei der Bezirksregierung Arnsberg unter www.kultur.web.nrw.de/onlineantrag#login einreichen. Den Eigenanteil der Projektförderung in Höhe von 20 Prozent übernehmen die Schulträger gemeinsam mit den Schulen und deren Fördervereinen. Voraussichtlich im April entscheidet eine fünfköpfige Jury, welche Projekte gefördert werden sollen.

Die Projekte, die zum Schuljahresende in eine Abschlusspräsentation münden, finden ohne Notenzwang außerhalb des schulischen Lernens statt und werden im direkten Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern während des Schuljahres 2025/26 realisiert. In Einzelfällen können die Vorhaben auch in Blockveranstaltungen angeboten werden. Die Projekte können den Kultursparten Theater, Literatur, Bildende Kunst, Musik, Tanz und Neue Medien zuzuordnen sein. Auch Projekte, die mehrere Sparten abdecken, können durchgeführt werden. Wichtig bei den Kindern und Jugendlichen ist nicht deren kulturelle Vorbildung, sondern die Neugierde auf das unmittelbare Mitwirken an künstlerischen Aktivitäten.

Weitere Informationen zu „Kultur und Schule NRW“ sind im Internet unter www.kulturundschule.de und www.mkw.nrw/kultur/foerderungen/landesprogramm-kultur-und-schule zu finden.