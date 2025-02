Demonstration in Siegen: 150 Teilnehmer fordern mehr Sicherheit

(wS/red) Siegen 09.02.2025 | Am Samstagnachmittag, dem 8. Februar 2025, versammelten sich nach Polizeiangaben rund 150 Menschen auf dem Jakob-Scheiner-Platz in Siegen, um an einer Demonstration unter dem Motto „Für unsere Sicherheit und gegen ein ‚Weiter so‘!“ teilzunehmen. Die Veranstaltung, die von der Siegener Rentnerin Sonja von Schwartzenberg organisiert wurde, verlief friedlich und wurde mit einer Schweigeminute für die Opfer jüngster Gewaltverbrechen abgeschlossen.

Die Demonstranten, die sich ausdrücklich von rechtem Gedankengut distanzierten, forderten konsequentere Maßnahmen zur Bekämpfung von Kriminalität und Gewalt. Mit Plakaten wie „Frieden und Freiheit“ sowie „Für unsere Sicherheit“ brachten sie ihre Besorgnis über die aktuelle Sicherheitslage in Deutschland zum Ausdruck. Vor dem Apollo-Theater wurden Bilder von Gewaltopfern gezeigt, um auf die Dringlichkeit ihres Anliegens hinzuweisen.

Kritik an der Regierung

In ihrer Rede äußerte die Organisatorin Sonja von Schwartzenberg deutliche Kritik an der aktuellen Politik. Sie forderte, dass geltendes Recht konsequenter angewandt werde, insbesondere in Bezug auf kriminelle Straftäter. „Die Zeiten haben sich verändert, und wir müssen handeln. Wer in unserem Land Gewalt ausübt, sollte mit aller Härte des Gesetzes bestraft und gegebenenfalls abgeschoben werden“, betonte sie. Gleichzeitig bedauerte sie, dass viele Menschen ihre Meinung nicht offen vertreten und sich nicht aktiv an der Suche nach Lösungen beteiligen würden.

Polizeipräsenz und friedlicher Verlauf

Die Polizei war mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort, um einen geordneten Ablauf der Demonstration zu gewährleisten. Die Veranstaltung blieb durchgehend friedlich. Laut Polizeiangaben kam es zu keinen Zwischenfällen.

Blick in die Zukunft

Sonja von Schwartzenberg und ihre Mitstreiter hoffen, mit ihrer Demonstration ein Zeichen gesetzt zu haben und fordern von der Politik konkrete Maßnahmen für mehr Sicherheit. Sie appellierten an die Bevölkerung, sich für ein friedliches und sicheres Deutschland einzusetzen.

Ob und wann weitere Demonstrationen in Siegen oder anderen Städten folgen, ließ die Organisatorin offen. Die Teilnehmer jedoch machten deutlich: Ein einfaches „Weiter so“ ist für sie keine Option mehr.

Fotos: wirSiegen.de