Demonstration in Siegen: Für mehr Sicherheit und gegen das „Weiter so!“ – Samstag, 08.02.2025, Herrengarten, 16 Uhr

(wS/red) Siegen 05.02.2025 | Am Samstag, den 08. Februar 2025, findet in Siegen eine Demonstration unter dem Motto „Demonstration für unsere Sicherheit und gegen ein ‚Weiter so‘!“ statt. Die Veranstaltung beginnt um 16:00 Uhr am Herrengarten und wird mit einer Schweigeminute für die Opfer der jüngsten Gewaltattacken abgeschlossen. Die Initiatorin der Demo ist Sonja, eine Rentnerin aus Siegen, die sich für mehr Sicherheit in Deutschland einsetzt. Ihr Anliegen: Es darf kein „Weiter so“ geben, sondern es müssen sofortige Maßnahmen ergriffen werden, um Kriminalität und Gewalt einzudämmen.

Erwartete Teilnehmerzahl und Rahmenbedingungen

Die Veranstalterin Sonja von Schwartzenberg rechnet mit einer Teilnehmerzahl zwischen 200 und 2.000 Menschen. Jeder, der sich ein friedliches und sicheres Deutschland wünscht, ist herzlich eingeladen, sich der Demonstration anzuschließen. Dabei sind LED-Lichter sowie Deutschlandfahnen erlaubt, während politische Fahnen ausdrücklich nicht zugelassen sind.

Polizei begleitet die Veranstaltung

Um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten, wird die Polizei Siegen vor Ort sein. Ziel ist es, einen friedlichen und geordneten Ablauf der Demonstration zu gewährleisten.

Botschaft an die Politik

Mit der Demonstration möchte die Organisatorin ein klares Zeichen an die Politik senden: Es müssen sofortige Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit in Deutschland zu verbessern. Besonders Familien und Kinder sollen sich wieder ohne Angst im öffentlichen Raum bewegen können.

Ob und in welchem Umfang die Politik auf dieses Anliegen reagieren wird, bleibt abzuwarten. Die Demonstration zeigt jedoch, dass das Thema Sicherheit viele Bürger bewegt.