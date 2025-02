Beratungszentrum „Hörst du mich?“ erhält Förderung durch die Deutsche Fernsehlotterie

(wS/car) Siegen 05.02.2025 | Das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. wird seit dem 01. Januar 2025 für drei Jahre aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie gefördert. Die Zusage hierfür kam Ende 2024. Dank dieser Unterstützung kann das seit 2017 bestehende Angebot für Familien, in denen ein Elternteil erkrankt oder verstirbt, nicht nur gesichert, sondern auch erweitert werden.

„Die aktuellen Zahlen belegen, dass der Bedarf an Beratung hoch ist. Leider erleben wir im Alltag immer wieder, dass betroffene Familien, insbesondere Kinder und Jugendliche, nicht immer einen Weg zu unseren Angeboten finden“, erklärt Katharina Jung, Leiterin des Beratungszentrums.

Die neue Förderzusage ermöglicht es, gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit und Unterstützung umzusetzen. So wird das Angebot um eine Familiensprechstunde im Krankenhaus erweitert, um den Betroffenen direkt dort eine niedrigschwellige Beratung anzubieten, wo sie sich aktuell befinden. Außerdem wird ein dezentrales Gruppenangebot für Kinder und Jugendliche eingeführt, das speziell während der Erkrankung eines Elternteils Unterstützung bietet. Zusätzlich soll die Online-Beratung für betroffene Familien weiter ausgebaut werden, um flexibel und ortsunabhängig Hilfe leisten zu können.

„Wir sind begeistert und freuen uns riesig über die neue Förderzusage. So können wir nicht nur bestehende Angebote fortführen, sondern auch neue Wege gehen, um die betroffenen Familien in ihrer schwierigen Lebenssituation zu erreichen. Es ist uns ein großes Anliegen, einen Raum zu schaffen, in dem sich die Kinder und Jugendlichen und deren Angehörigen gesehen fühlen und die Unterstützung erhalten, die sie benötigen“, so Katharina Jung abschließend.

Das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ steht Familien seit Jahren verlässlich zur Seite und freut sich darauf, mit den neuen Fördermöglichkeiten noch mehr Familien in belastenden Lebenssituationen erreichen zu können.

Über die Deutsche Fernsehlotterie

Dank ihrer Mitspielerinnen und Mitspieler erzielte die Deutsche Fernsehlotterie von 1956 bis heute einen karitativen Zweckertrag von über 2 Milliarden Euro. Damit konnte die Soziallotterie über die ihr zugehörige Stiftung Deutsches Hilfswerk insgesamt 9.900 Projekte fördern. Im Jahr 2021 wurden rund 35 Millionen Euro an 282 Projekte vergeben. Mindestens 30 Prozent der Loseinnahmen fließen jedes Jahr über die Stiftung Deutsches Hilfswerk in den guten Zweck. Kinder, Jugendliche, Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung sowie Nachbarinnen und Nachbarn wird so ein besseres Leben ermöglicht. Bundesweit – in Städten und im ländlichen Raum. Die geförderten Projekte sollen dabei das solidarische Miteinander stärken und aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen begegnen.

Foto: Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.