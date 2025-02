Rückrunden-Kracher! TuS Ferndorf will TSV Bayer-Dormagen knacken

(wS/Red) Ferndorf 05.02.2025 | Defensive Mauer vs. Offensiv-Power – Wer setzt sich durch?

Rückrundenstart in der 2. Liga: TuS Ferndorf vor spannender Herausforderung in Dormagen

Die Winterpause ist vorbei, und die 2. Handball-Bundesliga startet in die Rückrunde! Am Freitag, den 07. Februar 2025 um 19:30 Uhr, trifft der TuS Ferndorf auswärts auf den TSV Bayer Dormagen. Ein echtes Duell auf Augenhöhe, denn beide Teams stehen mit 16:18 Punkten exakt gleich in der Tabelle. Der Unterschied: Dormagen hat offensiv mit 546 Toren mehr Durchschlagskraft gezeigt, während Ferndorf mit nur 485 Gegentoren defensiv besser dasteht.

Aber wir wollen auch nicht vergessen, dass der TuS Ferndorf Aufsteiger aus der 3. Liga ist und dafür ist der Tabellenplatz 11 etwas, dass im Vorfeld niemand für möglich gehalten hätte. Dormagen war am 07.09.2024 der erste Gegner des TuS nach dem Aufstieg in die 2. BL., Ferndorf gewann das Spiel vor prächtiger Kulisse mit 31:27 in der Stählerwiese.

Defensive Stabilität gegen Offensivpower

Während Dormagen in der Offensive glänzt, zeigt Ferndorf eine beeindruckende Defensivleistung. Nur sieben Teams der Liga haben bislang weniger Gegentreffer kassiert. Dies verdankt der Aufsteiger nicht zuletzt seinen starken Torhütern Jonas Wilde und Can Adanir, die bereits einige Spiele für ihre Mannschaft entschieden haben. In der Offensive gibt es jedoch noch Verbesserungspotenzial – zwölf Mannschaften haben hier mehr Tore erzielt.

Verletzungssorgen trüben die Vorbereitung

Coach Ceven Klatt muss improvisieren, denn das Verletzungspech hat Ferndorf getroffen. Fynn Herzig und Philip Würz werden in dieser Saison wohl nicht mehr auflaufen, was den ohnehin schmalen Kader weiter ausdünnt. Einige Spieler müssen fast durchspielen, um die Ausfälle zu kompensieren. Doch Klatt gibt sich kämpferisch: „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um in Dormagen zu punkten, so oder so ähnlich würde er die Situation wohl beschreiben“

Unterstützung aus der Ferndorfer Fankurve

Ein weiteres Plus: Die lautstarken Ferndorfer Fans! Die „Brigade C“ und die „Ferndorfer Füchse“ werden in Dormagen für Heimspiel-Atmosphäre sorgen. Mit Fahnen, dem ligaweit bekannten Trommelgeschwader und unermüdlicher Unterstützung haben die TuS-Fans in der Liga längst Kultstatus erreicht.

Welche Überraschung hält Klatt bereit?

Die große Frage bleibt: Welche taktischen Kniffe hat Coach Klatt parat? Wer kann trotz Verletzungsproblemen auflaufen? Und kann Ferndorf mit seiner starken Defensive die offensive Wucht Dormagens in Schach halten?

Freitagabend, 60 Minuten Kampf, eine motivierte Mannschaft und leidenschaftliche Fans – alles ist angerichtet für ein mitreißendes Handball-Duell!

Hier der Link für die Ticketbuchung:

https://www.ticketmaster.de/event/tsv-bayer-dormagen-vs-tus-ferndorf-tickets/541951

Gästeblock ist die Kurve G „Gäste“. Bisher sind 50 Plätze gebucht, 36 sind noch frei. (Stand heute 10:00 Uhr)

CEVEN KLATT: Dormagen ist zu Hause sehr, sehr stark, sie haben erst 1 Heimspiel verloren, sonst alle Spiele gewonnen. Wenn man sich dann die Tore anschaut, dann ist es nicht selten, dass da die 35 fällt, da fallen zu Hause auch schon mal die 40. Es erwartet uns ein unglaublich schnelles und laufintensives Spiel. Ich habe den Jungs schon empfohlen, das nicht zwingend anzunehmen 😉 „und mit Dormagen um die Wette zu rennen“, weil ich glaube, dass das den Dormagenern in die Karten spielen würde. Wenn wir etwas mitnehmen wollen, wird es zwingend notwendig sein, dass wir Dormagen im sechs gegen sechs ins gebundene Spiel bekommen.

Im Hinspiel ist uns das in der 1. HZ nicht gelungen, aber in der 2. HZ konnten wir uns da steigern und halten Dormagen bei insgesamt 27 Gegentreffern. Sollte uns das erneut gelingen, was auswärts nochmal schwieriger ist, dann stehen die Chancen für den TuS Ferndorf gut.

Ich hoffe auf eine zahlreiche Unterstützung der Fans in Dormagen, denn der Weg ist nicht allzu weit. Und da muss dann auch vieles passen, dass wir da 2 Punkte mitnehmen können, aber die Hinrunde hat ja gezeigt, dass wir überall dazu in der Lage sind und warum nicht auch in Dormagen.

Zum Lazarett:

Wir haben viele angeschlagene Spieler, letzte Woche (gegen Wetzlar) sind wir auch mit einem dezimierten Kader angetreten. Das werden wir am Freitag sehen, ich kann aber sagen, das Fynn Herzig, Philip Würz und Paul Schikora nicht spielen werden. Bei allen anderen, die zuletzt nicht gespielt haben setze ich mal ein Fragezeichen dahinter, weil ich es ehrlicherweise auch selber noch nicht weiß.

Ceven zum Saison-Ausfall von Philip Würz: Ich kann sagen, dass Micha Lerscht, als auch ich alles dafür tun werden, dass wir jemanden dazu bekommen werden. Es muss uns ja auch sportlich weiterhelfen und nicht zuletzt auch finanzierbar sein. Stichtag dafür ist der 15.02, 00:00 Uhr.

Hier noch eine Meldung von TuS-Pressesprecher Roger Becker:

Wir werden zum Spiel nach Dormagen erstmals in einem neuen TuS-Bus anreisen, der speziell für den TuS Ferndorf gebrandet ist. Er sieht komplett anders aus, wie der, den wir zuletzt hatten.

Mit diesem Bus wird der Verein um 15:30 Uhr in Richtung Dormagen starten.

Bericht/Collage: Peter Trojak

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier