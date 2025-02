„Der Weg zum Frieden“: Eine besondere Ausstellungseröffnung der Jugendkunstschule am 02. März in der Stadtbibliothek Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 27.02.2025 | Wie könnte der Weg zum Frieden aussehen? Mit dieser Fragestellung haben sich Kreuztaler Schülerinnen und Schüler eines Kurses der Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein unter der Leitung von Inge Zöller ein Jahr lang befasst. In dieser Zeit entstanden viele aussagekräftige Werke, die am kommenden Sonntag, den 02. März um 15 Uhr in der Kreuztaler Stadtbibliothek mit einer feierlichen Ausstellungseröffnung präsentiert werden.

Die Eröffnung wird musikalisch begleitet von der Musikschule Kreuztal; die Stadtbibliothek beteiligt sich bereits ab 14 Uhr unter anderem mit einer Bastelaktion für Kinder und einem Gedicht. Das Grußwort zur Ausstellungseröffnung spricht der stellvertretende Bürgermeister Dieter Gebauer.

Die Ausstellung „Der Weg zum Frieden“ ist vom 02. März bis 31. August im Galerie-Flur der Stadtbibliothek zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.

