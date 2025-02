Fünfte Jahresausstellung der Kreuztaler Kunstsammlung eröffnet am 02. März in der Gelben Villa in Dreslers Park

(wS/kr) Kreuztal 27.02.2025 | Ab Sonntag, den 02. März 2025 werden in den Ausstellungsräumen der Gelben Villa in Dreslers Park erneut ausgewählte Werke aus der stetig wachsenden Kunstsammlung Kreuztal gezeigt. Die nun bereits fünfte Jahresausstellung konzentriert sich auf den bekannten Siegerländer Künstler Adolf Saenger, zeigt aber auch zeitgenössische Malereien, Fotografien und Zeichnungen von Kunstschaffenden aus der Region. Die Ausstellung ist bis einschließlich November 2025 jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr sowie im Rahmen des Kulturprogramms „KreuztalSommer“ geöffnet. Nach Voranmeldung sind auch Sondertermine inklusive Führung möglich. Der Eintritt ist immer kostenfrei.

Jeder der insgesamt vier Räume der Gelben Villa konzentriert sich auf einen Aspekt der Sammlung: Im großen, lichtdurchfluteten „Wintergarten“ sind ausschließlich Werke des über die Grenzen des Siegerlandes hinaus bekannten Künstlers Adolf Saenger (1884 – 1961) ausgestellt. Die Kunst des in Niederdielfen geborenen Saenger ist geprägt von dessen Zuwendung zur Natur. Die insgesamt 13 Exponate im Wintergarten zeigen in erster Linie Landschaften und Naturimpressionen, die er mit eher zurückhaltenden Farben und einer Maltechnik mit Tupfen zum Ausdruck bringt.

Im „Empfangszimmer“ sind unter der gedanklichen Überschrift „Zeitgenössische Kunst“ Zeichnungen mit Öl- und Pastellkreide, Kohle und Graphit von vier aktuell wirkenden regionalen Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt: Annette Besgen, Sabine Helsper-Müller, Jürgen Königs und Eberhard Stroot.

Das „Atelier“ ist in der fünften Jahresausstellung der Kunstsammlung ausschließlich der Fotografie gewidmet und zeigt die Vielfältigkeit dieses Mediums. Spiele mit Farben, Formen, Oberflächen, Licht und Schatten werden in dem Zimmer durch Werke von Gerd Hohage, Jürgen Königs, Sabine Birkwald und anderen erlebbar.

Der „Salon“ konzentriert sich allein auf Kunstschaffende aus Kreuztal; darunter auch Künstlerinnen und Künstler, die noch eher am Anfang ihres Schaffens stehen, aber die wichtige Hürde der eigenen Ausstellung bereits genommen haben.

Seit 1988 kauft Kurator Frank W. Frisch im Auftrag der Stadt Kreuztal Kunstwerke heimischer Künstlerinnen und Künstler zum Aufbau einer städtischen Kunstsammlung an. In der Öffentlichkeit waren diese Kunstwerke aus den Sparten Malerei / Grafik / Bildhauerei / plastische Gestaltung und Fotografie jedoch lange Zeit nur selten zu sehen. Seit Bereitstellung von repräsentativen Ausstellungsräumen in der Gelben Villa in Dreslers Park im Jahr 2020 besteht dauerhaft die Möglichkeit, im zeitlichen und thematischen Wechsel Teile der Kreuztaler Kunstsammlung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Jahresausstellungen werden von Frank W. Frisch, der sich mit großem ehrenamtlichen Engagement um die Kunstsammlung bemüht, kuratiert und zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie vielseitig die heimische Kunstszene ist. Frisch steht üblicherweise an den Öffnungstagen der Ausstellung für Fragen zu den ausgestellten Werken bereit und kann so mit viel wertvollem Hintergrundwissen Zugang zur präsentierten Kunst schaffen. Ein Besuch lohnt sich also auch unbedingt für „Kunstneulinge“.

Kurator Frank W. Frisch (2. v. l.) erläuterte bei einer Vorabbesichtigung die diesjährige Schwerpunktsetzung der Ausstellung. Besonderes Interesse gilt diesmal dem bekannten Siegerländer Künstler Adolf Saenger – sein hier gezeigtes Ölgemälde „Waldweg mit Birken“ fand großen Anklang bei Kulturamtsleiter Holger Glasmachers, Bürgermeister Walter Kiß und Kulturausschussvorsitzendem Jochen Schreiber (v. l.)

Foto: Stadt Kreuztal

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!