Die Echte Gilde der Marktschreier – Der Hamburger Fischmarkt kommt nach Attendorn! 07. – 09. März 2025

(wS/jo) Attendorn 27.02.2025 | Die legendäre „Echte Gilde der Marktschreier“, die in diesem Jahr ihr 55-jähriges Firmenjubiläum feiert, macht Halt in Attendorn! Vom Freitag, den 07. März bis Sonntag, den 09. März 2025 verwandelt sich der Marktplatz in eine Arena der lautstarken Händler und Spezialitätenverkäufer – mit einem besonderen Highlight: verkaufsoffener Sonntag!

Ein Spektakel der Extraklasse!

Freuen Sie sich auf das Original aus Hamburg – den berühmten „Hamburger Fischmarkt auf Tour“! Hier wird nicht einfach nur verkauft, sondern mit echter Leidenschaft und Showeinlagen um die Gunst der Besucher geworben. Die besten Marktschreier Deutschlands treten gegeneinander an und präsentieren ihre Waren in unverwechselbarem Stil.

Mit dabei sind:

Milka-Maxx – Süßigkeiten in rauen Mengen

– Süßigkeiten in rauen Mengen Nudel-Kiri – Pasta in allen Variationen

– Pasta in allen Variationen Käse-Mai – Feiner Käse für Genießer

– Feiner Käse für Genießer Wurst-Toni – Herzhaftes für Fleischliebhaber

– Herzhaftes für Fleischliebhaber Käthe-Kabeljau – Frischer Fisch und Meeresfrüchte

– Frischer Fisch und Meeresfrüchte Fischbrötchen – Ein Klassiker, der nicht fehlen darf

– Ein Klassiker, der nicht fehlen darf Aal-Hinnerk – Die besten Spezialitäten vom Aal

Öffnungszeiten:

Freitag und Samstag: 10:00 – 19:00 Uhr

Sonntag: ab 11:00 – 19:00 Uhr

Ein Event für die ganze Familie! Ob Fischliebhaber, Käse-Fans oder Naschkatzen – auf dem Marktplatz von Attendorn kommt jeder auf seine Kosten. Lassen Sie sich dieses einzigartige Event nicht entgehen und erleben Sie die echte Tradition der Marktschreier hautnah!

Wir sehen uns auf dem Marktplatz in Attendorn!

Fotos: JOBO

