Judo-Talente aus Siegen und Gernsdorf überzeugen mit Platz sieben in Dormagen

(wS/jf) Siegen 27.02.2025 | Michelle Ens und Jule Krämer mit Platz sieben zufrieden

Am Wochenende fanden in Dormagen die Westdeutschen Einzelmeisterschaften der Altersklasse U15, zugleich die höchste Ebene in dieser Altersgruppe, statt. In der Dreifachturnhalle der Bertha von Suttner Gesamtschule war der JC Nievenheim Ausrichter für die qualifizierten Wettkämpfer/innen aus den fünf Judobezirken. Von den qualifizierten heimischen Judoka schafften es nur Michelle Ens (Judofreunde Siegen) mit einer starken Aufholjagd in der Trostrunde und Jule Krämer (JC Gernsdorf) in die Top sieben. Sie scheiterten beide erst im Kampf um den Einzug ins kleine Finale.

Mit einem Freilos startete Michelle Ends bis 48 kg und musste somit erstmals in Runde zwei auf die Matte.

Hier wartete ein harter Brocken auf sie. Elena Horn (SSF Bonn), Kölner Bezirksmeisterin und spätere Finalistin verlangte Michelle alles ab und siegte letztlich mit mehreren Wertungen. Somit konnte die Siegenerin nur noch über die Trostrunde das kleine Finale um Bronze erreichen. Das sah auch Anfangs recht zuversichtlich aus, denn mit zwei Haltegriff-Siegen und einem Freilos kämpfte sie sich drei Runden nach vorne und stand im Kampf um den Einzug ins kleine Finale. Unglücklich, war dieser Kampf aber bereits nach 40 Sekunden entschieden. Trotzdem war Michelle Ens, die den Wechsel in eine höhere Gewichtsklasse schon zu spüren bekam, mit Platz sieben zufrieden. Ähnlich erging es Jule Krämer die in der gleichen Gewichtsklasse qualifiziert war.

Die Auftaktbegegnung gab die Gernsdorferin Jule Krämer frühzeitig ab. In der Trostrunde konnte die Braungurtträgerin dann zunächst gegen Leoni Östreich von Bayer Leverkusen wie auch die folgende Begegnung gewinnen. Im Kampf um den Einzug ins kleine Finale war dann allerdings gegen Bezirksmeisterin Mathea Egner nach einer Minute Schluss und mit der Niederlage Platz sieben in Stein gemeißelt.

-48 kg (15 Teilnehmerinnen):

1. Yuna Laleike, JC 71 Düsseldorf

2. Elena Horn, SSF Bonn

3. Anastasia Efthimiadou, TG Neuss

3. Mathea Egner, TuRa Bergkamen

5. Amina Duisenbina, PSV Herford

5. Frieda Cassel, Turngemeinde Münster

7. Michelle Ens, JF Siegen-Lindenberg

7. Jule Krämer, JC Gernsdorf

Vertraten die Farben der Judofreunde: Mariella Herbst. Jolina Sening und Michelle Ens