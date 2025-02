Erich Utsch AG spendet an die Elterninitiative für krebskranke Kinder Siegen e.V.

(wS/tg) Siegen 04-02-2025 | Im Rahmen der 800-Jahr-Feier der Stadt Siegen beteiligte sich die Erich Utsch AG an der Aktion „Siegen sammelt Siegen“, bei der erstmals in der Stadtgeschichte ein Panini-Sammelalbum herausgegeben wurde.

Das Besondere an dieser Aktion: Die Erich Utsch AG erhielt im Album eine eigene Seite mit dem Titel „Entdecke die Welt von UTSCH“, auf der sechs verschiedene Klebesticker präsentiert wurden.

Die Stickertütchen wurden in der Betriebskantine verkauft, und von jedem verkauften Tütchen flossen 20 Cent in die Aktion. Dank des großen Engagements der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen ein regelrechtes Sammelfieber ausbrach, kam die stolze Summe von 1.750 Euro zusammen. Zudem fanden interne Tauschrunden statt, in denen Kolleginnen und Kollegen ihre Sticker tauschten und teilweise mehrere Alben füllten.

Florian Osladil und Till Rebernik, Vertreter der Geschäftsführung, sowie Thorsten Görg, Betriebsratsvorsitzender der Erich Utsch AG, übergaben den Erlös an Christian Pilz von der Elterninitiative für krebskranke Kinder Siegen e.V. Pilz erläuterte, dass die Spende direkt einer Familie zugutekommt, in der ein siebenjähriges Mädchen an Krebs erkrankt ist. Aufgrund der schweren Erkrankung kann nur noch ein Elternteil arbeiten, sodass die finanzielle Unterstützung dringend benötigt wird.

Florian Osladil und Till Rebernik betonten die Wichtigkeit schnellen Helfens und zeigten sich dankbar für die große Unterstützung der Spendenaktion.

Diese Aktion zeigt einmal mehr, wie stark sich die Erich Utsch AG für die Region und soziale Projekte engagiert – ein echter Beweis für Gemeinschaft und Solidarität.

Auf dem beigefügten Bild von links zu sehen: Betriebsratsvorsitzender Thorsten Görg, Geschäftsführer Florian Osladil, Christian Pilz (Vorsitzender der Elterninitiative für krebskranke Kinder Siegen) und Geschäftsführer Till Rebernik.

.

.

Anzeige – HIER könnte Ihre Werbung stehen – Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier