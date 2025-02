Kompetent in der Intensiv- und Anästhesiepflege – Diakonie Klinikum beglückwünscht elf Mitarbeitende zu bestandener Fachweiterbildung

(wS/dia) Siegen 04.02.2025 | Berufstätige in der Pflege sind ständig wachsenden Anforderungen ausgesetzt. Dies gilt vor allem in speziellen Bereichen wie der Intensivstation und der Anästhesie. Wer schwerkranke Menschen betreut, kann an persönliche Grenzen stoßen und benötigt daher besondere Fach- und Personalkompetenz. Elf Mitarbeitende des Diakonie Klinikums in Siegen und Freudenberg haben nun erfolgreich eine zweijährige Fachweiterbildung in Intensivpflege und Anästhesie absolviert: Kimberly Märzhäuser (Krankenhaus Bethesda, Freudenberg) sowie Sarah Bänfer, Simon Becker, Maximilian Bender, Marcel Drews, Julian Henigin, Jan Kaluza, Janine Otrombowsky, Maike Schäfer, Franziska Sledz und Maxime Vanheerswynghels (alle Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus, Siegen).

In insgesamt 780 Theoriestunden und je 400 Stunden Praxis wurden ihnen zentrale Elemente der internistischen und chirurgischen Intensivpflege sowie der anästhesiologischen Pflege vermittelt – Rüstzeug, das benötigt wird, um für die täglichen Herausforderungen in einem klinischen Hochrisikobereich gewappnet zu sein. Die Weiterbildung am Gesundheits- und Bildungszentrum Oberberg in Gummersbach und am Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen, beinhaltete neben Simulationstrainings und Workshops auch eine persönliche Begleitung der Teilnehmer, zum Beispiel Unterstützung bei Projektarbeiten oder bei der Prüfungsvorbereitung.

In einer Feierstunde gratulierte Sascha Frank, Pflegedirektor des Diakonie Klinikums, den Absolventen: „Ich beglückwünsche Sie für das hervorragende Ergebnis und die erbrachte Leistung. Es freut uns sehr, dass Sie sich der Aufgabe gestellt haben. Das ist angesichts immer größerer Herausforderungen und Patientenzahlen keineswegs selbstverständlich.“

Pflegedirektor Sascha Frank (links) und Pflegedienstleiter Wadim Linde (rechts) beglückwünschten (von links) Maximilian Bender, Sarah Bänfer, Janine Otrombowsky, Franziska Sledz und Simon Becker sowie die weiteren Absolventen der Fachweiterbildung Intensiv- und Anästhesiepflege. Foto: Diakonie in Südwestfalen

.

.

Anzeige – HIER könnte Ihre Werbung stehen – Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier