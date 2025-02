Flucht nach Verkehrsunfall: Polizei nimmt zwei Männer fest und stellt Maschinenpistole sicher

(wS/ots) Dortmund 03.02.2025 | Nach einem Verkehrsunfall auf der Lindemannstraße / Kreuzung Wittekindstraße in Dortmund flüchtete ein unbekannter Ford-Fahrer am Sonntag (2.2.2025) um 19.49 Uhr in das Kreuzviertel. Die Flucht endete im Bereich Roseggerstraße/Studtstraße in einer Sackgasse vor einer Baustelle.

Polizeibeamte fahndeten nach dem Ford Ranger und entdeckten den Pkw zunächst in der Sonnenstraße. Als der Fahrer die Polizei entdeckte, fuhr er mit hohem Tempo davon. Vor der Baustelle im Bereich Roseggerstraße / Studtstraße musste der Mann den Ford stoppen. Er und zwei weitere Insassen verließen das Auto und rannten über die Roseggerstraße davon.

Das Streifenteam der Polizei konnte zwei 34-Jahre alte Männer mit Wohnsitz in Duisburg einholen und vorläufig festnehmen. Der Fahrer entkam. Für die Suche nach ihm setzte die Polizei einen Spürhund ein. Seine Identität ist der Polizei bekannt.

Einer der festgenommenen Männer warf während der Flucht eine geladene Maschinenpistole weg. Die Polizei stellte diese Waffe, ein Messer, Mobiltelefone, Tüten mit weißem Pulver (mutmaßlich Rauschgift) und das Auto sicher. Die 34-Jährigen aus Duisburg befinden sich aktuell im Polizeigewahrsam.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Dabei geht es u.a. um die Verkehrsunfallflucht, den illegalen Besitz von Betäubungsmitteln und einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.