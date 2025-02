16-Jähriger bei Messerangriff in Dortmund lebensgefährlich verletzt – Jugendlicher nach Messerattacke festgenommen

(wS/ots) Dortmund 03.02.2025 | Bei einem versuchten Tötungsdelikt in der Barbarastraße in Dortmund wurde am Sonntagabend (2. Februar) ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Ein 16-Jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich die beiden 16-Jährigen in einer Bildungseinrichtung an der Barbarastraße auf. Der Tatverdächtige verletzte den Geschädigten mit einem Messer lebensgefährlich.

Nach einer Notoperation befindet sich der 16-Jährige außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den 16-jährigen Beschuldigten.