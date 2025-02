Großbaustelle Kreisel Schleifmühlchen geht weiter: „Bypass“ von Kaan nach Siegen wird wieder eingezogen

(wS/si) Siegen 21.02.2025 | Nach einer kurzen Winterpause gehen die Bauarbeiten am Kreisverkehr Schleifmühlchen ab Montag, 24. Februar, weiter. Wie angekündigt, muss der vor Weihnachten freigegebene „Bypass“ – die eigene Fahrspur von Kaan-Marienborn in Richtung Innenstadt – ab kommenden Mittwoch, 26. Februar, wieder eingezogen werden. Für Verkehrsteilnehmende bedeutet das, dass der Verkehr dann wieder komplett über die Ampel läuft.

Zunächst starten die Bauarbeiten im vorhandenen Baufeld, denn der erste Teil der neuen Kreisverkehrsfahrbahn wird vorbereitet. Danach verlagert sich das Baufeld in die Fludersbach. Den weiteren Ablauf wie auch den Zeitplan kann auf der städtischen Homepage https://www.siegen.de eingesehen werden. Die am Bau Beteiligten sind zuversichtlich, dass der Gesamtumbau des Kreisels bis Ende 2025 abgeschlossen werden kann.

Foto: Archiv wirSiegen.de