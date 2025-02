WDEM U18 in Herne – Bohdan Semenov löst mit Platz fünf DM-Ticket

(wS/jf) Siegen 21.02.2025 | Der DSC Wanne-Eickel war Ausrichter der Westdeutschen Einzelmeisterschaften der Frauen und Männer unter 18 Jahren. In der Sporthalle im Sportpark wurden die Tickets für die Deutschen Einzelmeisterschaften, die am 1. und 2. März 2025 in Leipzig stattfinden, vergeben. Neben den neuen Wettkampfregeln, die erstmals auf dieser Ebene zur Anwendung kamen, gab es eine weitere Neuerung: Erstmals qualifizierten sich auch die beiden fünften Plätze für die nationalen Titelkämpfe, wovon Bohdan Semenov von der Judofreunden Siegen mit seiner erkämpften Platzierung profitieren konnte. 200 Teilnehmer aus den fünf Judobezirken waren am Start.

Mit einem Freilos startete Bohdan Semenov in der Gewichtsklasse bis 66 kg und stand somit schon in Runde zwei. Hier traf er auf den Detmolder Bezirksmeister Tim Petersmann vom HLC Höxter. Knapp eine halbe Minute benötigte der Siegener Braungurtträger um seinen Gegner mit einem Schenkelwurf zu bezwingen. In der nächsten Runde kam es zur Neuauflage des Bezirksmeisterschaftsfinals wo Bohdan erneut den Kürzeren zog. In der Trostrunde konnte er sich zunächst mit einem Sieg im „Golden Score“ (Verlängerung) bereits die Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften sichern, und stand im kleinen Finale um Platz drei. Nach vier Minuten Kampfzeit hatte der Düsseldorfer Bezirksmeister Andrej Reyngold mit einer kleinen Wertung die Nase vorn, was für Bohdan Semenov Platz fünf bedeutete. Yehor Semenov (-55 kg) kam in seinem ersten U18 Jahr über Platz neun nicht hinaus.

-66 kg (19 Teilnehmer) Wettkampfliste:

1. Julius Gruber, JC 71 Düsseldorf

2. Lazare Kiladze, TuS Altenberge

3. Adrian Hanneman, TV Gerthe

3. Andrej Reyngold, JC 71 Düsseldorf

5. Bohdan Semenov, JF Siegen-Lindenberg

5. Mykola Bakhtin, JC Hennef

7. Elias Seib, JC Hennef

7. Lars Matis, TSV Bayer 04 Leverkusen

Bohdan Semenov löst DM Ticket