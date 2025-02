Mehr als 40 Glatteisunfälle im Kreisgebiet – Neun Verletzte, darunter auch Schwerverletzte

(wS/ots) Kreis Siegen-Wittgenstein 05.02.2025 | Am Mittwochmorgen ist es zu zahlreichen Glätteunfällen im Kreisgebiet gekommen. In den meisten Fällen entstanden Sachschäden. Neun Personen wurden verletzt, teilweise sogar schwer.

Der erste Unfall wurde der Einsatzleitstelle um 06:20 Uhr gemeldet. Gegen frühen Mittag entspannte sich die Lage auf den Straßen im Kreisgebiet wieder.

Bei knapp 40 Unfällen entstanden Sachschäden. Fahrzeuge rutschten in Zäune, gegen Verkehrszeichen oder gerieten ins Schleudern und in den Gegenverkehr.

Teilweise waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei Unfällen auf der L719 zwischen der Siegquelle und Walpersdorf, im Bereich der Siegstraße/Einheitsstraße in Weidenau und An der Wilhelmsburg/ Am Wieserweg in Hilchenbach verletzten sich sieben Personen leicht.

Zu einem schweren Unfall ist es auf der L714 zwischen Junkernhees und Osthelden gekommen. Ersten Erkenntnissen nach geriet eine 25-jährige Mitsubishi-Fahrerin ausgangs einer Linkskurve aufgrund von Glätte ins Schleudern. Ihr Fahrzeug prallte gegen den Kia eines entgegenkommenden 80-Jährigen. Die junge Dame kam schwerstverletzt ins Krankenhaus. Der Senior wurde leicht verletzt. Die Polizei setzte ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam vor Ort ein. Die Straße blieb über mehrere Stunden gesperrt.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de