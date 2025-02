Jugendzentren beteiligen sich als Wahllokal an der U-18-Bundestagswahl

(wS/hi) Hilchenbach 05.02.2025 | Die städtischen Jugendzentren in Hilchenbach und Dahlbruch folgen dem Aufruf des Kreisjugendrings Siegen-Wittgstein e.V., sich an der Aktion U-18- Bundestagswahl 2025 zu beteiligen. Unter dem Motto „Du hast eine Stimme – lass sie raus“ können Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren die Möglichkeit nutzen, ihre Interessen zu vertreten und sich Gehör zu verschaffen. Gleichzeitig fördert die die Wahl das Verständnis für demokratische Entscheidungsprozesse.

„Mit der U18-Wahl möchten wir mit Kindern und Jugendlichen über Themen ins Gespräch kommen, die sie beschäftigen. Wir glauben, dass jeder Mensch in Deutschland besondere Anliegen hat, die wichtig sind – egal, wie jung oder alt man ist. Deshalb sollte man mitreden dürfen, wenn man das möchte. Denn eine Gesellschaft wird von allen mitgestaltet“, erklärt Heike Kühn vom Jugendzentrum „NoLimits“ in Dahlbruch über ihre Teilnahme. Die Wahl ist bis Freitag, 14. Februar während der üblichen Öffnungszeiten der Jugendzentren möglich. Vor Ort stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Die Auszählung der U-18-Stimmen findet öffentlich im Beisein und auf Wunsch unter Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen statt. Die Ergebnisse werden mit einer Software übertragen und kurz vor der Bundestagswahl unter www.u18.org freigeschaltet.