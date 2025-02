Spatenstich für die BIKAR ZONE EAST: Meilenstein für Innovation und Nachhaltigkeit

(wS/bi) Bad Berleburg 05.02.2025 | Mit dem feierlichen Spatenstich am vergangenen Dienstag, 04. Februar 2025, hat die BIKAR-Gruppe den Startschuss für ein weiteres bedeutendes Wachstumsprojekt gegeben: den Bau der BIKAR ZONE EAST in Korbußen bei Gera.

Das hochmoderne Zuschnittzentrum für NE-Metallhalbzeuge entsteht auf einer Fläche von 22.000 Quadratmetern direkt an der A4 und wird bis Ende 2025 in Betrieb genommen. Die BIKAR AEROSPACE GmbH investiert 60 Millionen Euro in den Standort, der als weltweit größtes vollautomatisiertes Zentrum seiner Art neue Maßstäbe in Technologie, Effizienz und Nachhaltigkeit setzen wird. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der BIKAR ZONE am Hauptsitz in Bad Berleburg im vergangenen Jahr stärkt die BIKAR-Gruppe mit dieser Expansion ihre Position als internationaler Marktführer in der Aluminiumverarbeitung und unterstreicht ihr Engagement für zukunftsweisende Technologien. Pascal und Claudia Bikar begrüßten im Namen der Geschäftsführung und des gesamten Unternehmens zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Presse.

Die Anlage vereint vollautomatisierte Prozesse mit neuester IT-Integration und einem nachhaltigen Ansatz. Christian Harzendorf, Betriebsleiter und Projektverantwortlicher für den Neubau, betonte die technologische Bedeutung der BIKAR ZONE EAST: „Mit dieser Investition entsteht eine Produktionsstätte, die neue Standards für Effizienz und Qualität im Metallhandel setzt und dabei die ökologische Verantwortung in den Mittelpunkt stellt.“ Dank einer energieeffizienten Bauweise und optimierter Prozesse wird der ökologische Fußabdruck des Werks minimiert – ein entscheidender Schritt für die Zukunft der Branche.

Investition in Technologie und Menschen

Das Projekt ist nicht nur technologisch richtungsweisend, sondern wird auch die wirtschaftliche Entwicklung BIKAR-Gruppe nachhaltig stärken. „Wir schaffen hochqualifizierte Arbeitsplätze, insbesondere in den Bereichen Elektrotechnik, Automatisierungstechnik und IT“, erklärte Dr. Jan Wolf, Projektverantwortlicher für die Anlagentechnik. „Mit dieser Investition treiben wir die Automatisierung und Digitalisierung weiter voran und bieten unseren Kunden höchste Qualität und Effizienz.“

Die geplante Anlagentechnik – eine intelligente Vernetzung von Hochregallager, Robotern, autonomen Flurförderfahrzeugen und High-Tech-Sägen – setzt neue Maßstäbe im Metallhandel und darüber hinaus. Das hochautomatisierte Zusammenspiel von Digitalisierung, Automatisierung und Energieeffizienz machen die BIKAR ZONE EAST zu einem Innovationszentrum, das über die Branche hinausstrahlt.

Darüber hinaus wird die BIKAR ZONE EAST durch energieeffiziente Bauweise und optimierte Prozesse ihren ökologischen Fußabdruck deutlich minimieren. Damit setzt die BIKAR-Gruppe ein starkes Zeichen für nachhaltige Industrieproduktion.

Stärkung des Unternehmensstandorts Bad Berleburg

Im Rahmen der Veranstaltung kamen auch einige der hochrangingen Gäste zu Wort.

So würdigte die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser die Innovationskraft des Unternehmens: „Junge Menschen erhalten eine Perspektive für die Zukunft.“ Zudem hob sie einmal mehr die gelebte Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die damit einhergehende Förderung von Frauen in Führungspositionen im Unternehmen hervor.

Die Fertigstellung der BIKAR ZONE EAST ist für Ende 2025 geplant. Von hier aus wird die BIKAR AEROSPACE GmbH künftig Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, dem Maschinenbau und weiteren Industrien mit NE-Metallhalbzeugen beliefern.

„Dieses Projekt steht für den Mut, die Zukunft aktiv zu gestalten“, fasste Christian Harzendorf zusammen.

Mit dem Neubau untermauert die BIKAR AEROSPACE GmbH ihre Rolle als Innovationsführer und sendet zugleich ein starkes Signal für Nachhaltigkeit, technologische Exzellenz und die Stärkung der regionalen Wirtschaft. Das fassen auch die Worte des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Michael Kellner passend zusammen: „Dieses Projekt ist ein starkes Signal und ein Beispiel für Digitalisierung und Decarbonisierung.“

Durch die Expansion sichert und schafft die BIKAR-Gruppe zukunftsfähige Arbeitsplätze in Bereichen wie Elektrotechnik, Automatisierungstechnik und IT.

„Unsere Investitionen in hochqualifizierte Fachkräfte und modernste Technologie sichern langfristig unseren Unternehmenserfolg“, erklärt Pascal Bikar. „Von unserem Stammsitz in Bad Berleburg aus treiben wir Innovationen voran und stärken unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit.“

Foto: BIKAR-METALLE GmbH