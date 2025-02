102 Verkehrsunfälle auf eisglatten Straßen im Oberbergischen – die Polizei zieht erste Bilanz

(wS/ots) Oberbergischer Kreis 05.02.2025 | Am Mittwochmorgen (5. Februar) kam es im gesamten Kreisgebiet zu zahlreichen Verkehrsunfällen auf eisglatten Straßen. Die Polizei wurde zwischen 5:30 Uhr und 12:00 Uhr zu 102 Verkehrsunfällen gerufen. In den meisten Fällen blieb es dabei bei Blechschäden. Bei fünf Verkehrsunfällen zogen sich insgesamt acht Beteiligte Verletzungen zu.

In Marienheide wurden bei einem Unfall auf der Leppestraße / Dürhölzener Straße zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Bei einem weiteren Unfall in Marienheide sowie bei Unfällen in Wiehl, Gummersbach und Reichshof zogen sich fünf weitere Personen leichte Verletzungen zu.

Die Polizei des Oberbergischen Kreises mahnt Verkehrsteilnehmer weiterhin zu Vorsicht und zu Wetter angepasster Fahr- bzw. Verhaltensweise. Speziell in den frühen Morgen- sowie Abendstunden kann es durch überfrierende Nässe zu glatten Straßen und Wegen kommen.

Symbolbild