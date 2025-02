Neues „Café Goldstück“ im Klinikum Siegen eröffnet – Ein moderner Begegnungsort für Mitarbeitende, Patienten, Besucher und externe Gäste

(wS/ks) Siegen 05.02.2025 | Ein moderner Begegnungsort für Mitarbeitende, Patienten, Besucher und externe Gäste

Am vergangenen Montag war es endlich soweit: Nach circa einem Jahr Bauzeit, inklusive Planung, ist mit dem „Café Goldstück“ ein neuer moderner Begegnungsort im Klinikum Siegen eröffnet worden. Zahlreiche Gäste, darunter Mitarbeitende, Patienten und Besucher, folgten der Einladung und kamen, um das frisch renovierte Café im Erdgeschoss des Klinikums zu besichtigen und die vielfältigen Kostproben des Angebots zu genießen.

Zum Start der Eröffnungsfeier begrüßten Landrat Andreas Müller, Geschäftsführer Ingo Fölsing und Silke Schaumlöffel, Kaufmännische Leiterin des Klinikservice Weidenau, alle Gäste ganz herzlich und betonten besonders, dass das neue „Café Goldstück“ nicht nur ein tolles neues gastronomisches Angebote bietet, sondern auch einen Ort der Begegnung, des Austauschs und der Erholung darstellt. „Mit seinem modernen Design in Gold und Schwarz und einem vielseitigen Angebot an Speisen und hochwertigen Kaffeespezialitäten strahlt das ‚Café Goldstück‘ genau die Wärme und Offenheit aus, die ein solcher Ort ausmachen sollte“, fasst Landrat Andreas Müller in seiner Begrüßungsrede passend zusammen.

„Wir haben uns sehr darüber gefreut, gemeinsam mit unseren Gästen, darunter auch die Familie Sohler als ehemalige Inhaber des Café Sohler, den gastronomischen Neustart zu feiern“, erklärte auch Silke Schaumlöffel, Kaufmännische Leiterin der Klinikservice Weidenau GmbH, die den Umbau von Anfang an begleitet hat. Sie betonte, wie wichtig es sei, einen Ort der Entspannung und des Genusses für Patienten, Angehörige und Mitarbeitende zu schaffen. „Mit dem Café Goldstück bieten wir nicht nur ein umfangreiches Speisenangebot, sondern auch hochwertige Kaffeespezialitäten und köstliche Kuchen – für jeden Geschmack ist etwas dabei“, so Schaumlöffel weiter.

Zusätzlich zu der Café-Eröffnung wurden auch die neuen Räumlichkeiten des Friseursalons Meik Wagner und der Laden „Stil & Blüte“ mit einer Auswahl an Blumensträußen und handgefertigten Geschenkartikeln eröffnet. Diese ergänzen das Angebot im Klinikum und bieten den Besuchern und Patienten zusätzliche Möglichkeiten, kleine Aufmerksamkeiten zu erwerben.

Das „Café Goldstück“ wird zukünftig von Montag bis Freitag von 6:45 bis 17:00 Uhr geöffnet sein, sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 12:00 bis 17:00 Uhr.

Fotos: Klinikum Siegen