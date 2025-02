Musikalische Reise durch Europa – Duo Connessione begeistert in St. Joseph

(wS/hgl) Siegen 25.02.2025 | Das Konzert mit dem Duo Connessione am Sonntag am 23. Februar vor Karneval in St. Joseph unter dem Motto „Europäische Volksmusikinspirationen“ fand großen Anklang bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Carina Kaltenbach-Schonhardt aus Freiburg (Violine, Kurzhalsgeige und Gesang) und Tomas Spurny aus Böhmen (Flügel, böhmischer Dudelsack und Gesang) begeisterten im ersten Teil des Programms mit tänzerischen Werken berühmter Komponisten wie Béla Bartók, Manuel de Falla, Antonín Dvořák und Bedřich Smetana. Diese ließen sich von traditioneller Volksmusik inspirieren, deren Bearbeitungen für Klavier und Violine das Duo mit höchster Virtuosität, feiner Differenzierung und perfektem Zusammenspiel interpretierte. Das Publikum würdigte dies mit spontanem Zwischenapplaus.

Tomas Spurny bereicherte das Konzert mit unterhaltsamen Moderationen und gab interessante Einblicke in das Leben der Komponisten sowie in das soziale und gesellschaftliche Umfeld, aus dem sie ihre Inspiration schöpften.

Im zweiten Teil des Programms trat das Duo in traditioneller böhmischer Tracht auf. Tomas Spurny erklärte die Bauweise des kleinen und des größeren böhmischen Dudelsacks, während Carina Kaltenbach-Schonhardt verschiedene Kurzhalsgeigen spielte. Die Darbietung der traditionellen böhmischen Volksmusik sowie die vom Duo in böhmischer und alemannischer Sprache gesungenen Volkslieder sorgten für große Begeisterung und beste Unterhaltung.

Zum Abschluss erklang als Zugabe ein spritziger Tango, mit dem das gut gelaunte Publikum beschwingt in den Abend verabschiedet wurde.

Fotos & Bericht: Helga Maria Lange

