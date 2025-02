Vortrag: Die feministische Neuerfindung von Michelangelo – über Harmonia Rosales

(wS/vhs) Siegen 25.02.2025 | Ort: vhs Siegen, KrönchenCenter (Markt 25, 57072 Siegen)

Datum: Do., 13.03.2025

Zeit: 18:00 – 20:00 Uhr

Wir alle kennen Michelangelo, der in diesem Jahr 550 Jahre alt geworden wäre. Die alten Meister und ihre Werke setzen sich in der europäischen Kunstgeschichte längst durch. Aber was wäre, wenn eine Schwarze Frau die westliche Kunstgeschichte auf den Kopf stellen würde, weil sie die berühmten Werke der alten Meisten wie Michelangelo neu inszeniert? Das können wir gemeinsam entdecken!

Eve Obier nimmt Sie mit auf die Spuren der Künstlerin Harmonia Rosales, die kunsthistorische Klassiker feministisch neu erfindet.

Eintritt frei. Anmeldung erwünscht. Jedoch sind spontane Besuchende ohne Voranmeldung immer herzlich willkommen.

