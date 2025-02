VORTRAG: VHS Siegen feiert Michelangelos 550. Geburtstag

(wS/vhs) Siegen 25.02.2025 | Am 6. März 1575 wurde der weltweit berühmte Bildhauer, Maler, Dichter und Baumeister Michelangelo Buonarroti (1475-1564), oft nur Michelangelo genannt, in Caprese in der Toskana geboren. Zu seinem 550. Geburtstag stellt Dr. Marlies Obier das Leben und Werk des hervorragenden Meisters der Hochrenaissance vor.

Eintritt frei. Anmeldung erwünscht. Jedoch sind spontane Besuchende ohne Voranmeldung immer herzlich willkommen.

Ort: vhs Siegen, KrönchenCenter (Markt 25, 57072 Siegen)

Datum: Do., 06.03.2025

Zeit: 15:30 – 16:30 Uhr

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!