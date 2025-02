Nach 45 Jahren im Kreißsaal: Diakonie Klinikum Siegen verabschiedet Annelie Busch-Blach in den Ruhestand

(wS/dia) Siegen 10.02.2025 | Als „guter Geist“ ist Annelie Busch-Blach in der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen bekannt. Mit einem kulinarischen Stelldichein im Bistro der Abteilung feierte die Servicekraft nun ihren Ausstand.

Knapp 45 Jahre lang war sie am Rosterberg tätig.

Der 1. Februar 1980 war der erste Arbeitstag von Annelie Busch-Blach im Diakonie Klinikum.

Unzählige Mütter und Neugeborene, Hebammen, Pflegekräfte und Mediziner hat die Neu-

Rentnerin in ihrer beruflichen Laufbahn kennengelernt und begleitet. „Du warst immer wie eine Mama für uns, mit der wir alle großgeworden sind“, brachte es Chefärztin Dr. Flutura Dede beim Abschied auf den Punkt. Und weiter: „Wir sind sehr traurig, dass du nun gehst – aber du hast es dir verdient.“

Große Worte wollte Annelie Busch-Blach selbst nicht sprechen. Sie verwöhnte ihre Gäste dafür mit einem großen Büfett. Und so ganz möchte sie „ihrer“ Abteilung auch nicht den Rücken kehren. Ehrenamtlich wird Annelie Busch-Blach das Team im vierten Stock des „Stillings“ auch weiterhin unterstützen.

Knapp 45 lang war Annelie Busch-Blach (Mitte) „die gute Seele“ des Kreißsaals. Von Hebammenleitung Bianka Bienerth und Pflegedirektor Sascha Frank wurde sie nun in den Ruhestand verabschiedet.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!