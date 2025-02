Videoüberwachung ermöglicht Ermittlungserfolg – Aufnahmen zeigen illegalen Sprayer an der Grundschule Burbach

(wS/bu) Burbach 10.02.2025 | Lange hatte die Burbacher Politik diskutiert und sich die Entscheidung nicht leichtgemacht.

Die Einrichtung einer Videoüberwachung an den Grundschulstandorten Burbach und Wahlbach sowie am Schulzentrum zur Eindämmung von Vandalismus und Einbrüchen war ein weitreichender Schritt. Dessen waren sich Verwaltung und Politik bewusst und haben entsprechend sorgsam die Fürs und Widers abgewogen. Seit 2020 werden inzwischen neuralgische Punkte an den Schulstandorten unter strenger Berücksichtigung aller datenschutzrechtlichen Vorgaben videoüberwacht. Nun konnte erstmals dank der Kamerabilder ein Vergehen schnell aufgeklärt werden.

Am 16.01.2025 hatte ein zunächst unbekannter Täter ein illegales Graffiti an die Fassade der Grundschule Burbach gesprayt. Daraufhin wurde die Videoüberwachung des vermuteten Tatzeitraums ausgewertet. Die Aufnahmen zeigten eine sehr gut erkennbare Person. Die Schule erstattete Anzeige, das Bildmaterial wurde an die Polizei weitergeleitet. Inzwischen konnte der Sprayer identifiziert werden.

„So unerfreulich es ist, dass wir eine Videoüberwachung überhaupt installieren mussten, so effektiv hat die Maßnahme jetzt dazu beigetragen, dass ein Vandalismus-Vergehen schnell aufgeklärt und die verantwortliche Person ermittelt werden konnte. Das bestätigt die damalige Ratsentscheidung.

Wir hoffen, dass der aktuelle Fall dazu beiträgt, illegale Sprayer und andere Randalierer abzuschrecken und künftig von unseren Schulen fernzuhalten“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter für Schulen, Sicherheit und Soziales der Gemeinde Burbach, Jochen Becker.

