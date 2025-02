Nach Lichterfahrt: Waffelverkauf bringt 1200 Euro für gute Zwecke

(wS/dia) Siegen 19.02.2025 | Spendenübergabe im Haus Obere Hengsbach in Siegen: Förderverein und DRK-Kinderklinik bedacht

Ein Erlebnis für Groß und Klein ist die Lichterfahrt, die traditionell in der Vorweihnachtszeit in Siegen auf der Agenda steht. Alt und Jung profitierten nun im Nachgang noch vom Event des Vereins „US-Einsatzfahrzeuge“: Im Haus Obere Hengsbach in Siegen wurde der Erlös des Waffelverkaufs übergeben.

Organisiert von der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland kamen gut 1200 Euro zusammen. Mit Spenden bedacht wurden die DRK-Kinderklinik sowie der Förderverein vom Haus Obere Hengsbach.

„Waffeln gegen Spende“: Das war das Motto am Verkaufsstand bei der Lichterfahrt. Trucks und dicke Schlitten zogen dabei hunderte Besucher an. Besonders am Startpunkt – der DRK- Kinderklinik – war viel geboten. Hier verteilten Freiwillige aus dem Haus Obere Hengsbach das süße Gebäck. „Und das so viel Geld zusammengekommen ist, freut uns natürlich riesig“, so Einrichtungsleiterin Martina Schlemper. Bei der Spendenübergabe überreichte sie das Geld an Arnd Dickel, den Pressesprecher der DRK-Kinderklinik, sowie an die Schatzmeisterin des hauseigenen Fördervereins Andrea Jung.

In der Kinderklinik ist bereits klar, wofür das Geld verwendet werden soll: „Die dauerbeatmeten Bewohner unserer ,Kinderinsel` sollen von der Spende profitieren“, verriet Arnd Dickel. Im Haus Obere Hengsbach tagt demnächst der Förderverein. Bei der Sitzung soll dann entscheiden werden, in welches Projekt die gut 600 Euro fließen.

Waffelbacken zur Lichterfahrt: Die Aktion war ein voller Erfolg. Im Haus Obere Hengsbach wurden nun die Spendenschecks übergeben. Darüber freuten sich Arnd Dickel, Pressesprecher der DRK-Kinderklinik in Siegen, und die Schatzmeisterin des Fördervereins vom Haus Obere Hengsbach Andrea Jung (rechts).

