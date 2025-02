Postfahrzeug und Pkw krachen an Kreuzung zusammen – Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert

(wS/red) Bad Laasphe 19.02.2025 | Bei einem Verkehrsunfall in einem Bad Laaspher Wohngebiet entstand am Mittwochmorgen ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ein Pkw einer jungen Frau und ein Zustellfahrzeug der Deutschen Post waren zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei vor Ort war die junge Frau mit ihrem Wagen in der „Bäderborn“ unterwegs, als sie den Brandenburger Weg kreuzte und dabei den Vorfahrtberechtigten Postwagen übersah. Unmittelbar im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Da zunächst die Meldung lautete, dass Menschen verletzt worden seien und Betriebsstoffe auslaufen, wurden auch der DRK Rettungsdienst und die Bad Laaspher Feuerwehr alarmiert. Fahrerin und Fahrer blieben aber glücklicherweise unverletzt und mussten nicht versorgt werden. Bei der aus dem Zustellfahrzeug ausgelaufenen Flüssigkeit handelte es sich lediglich um Scheibenwischwasser, sodass auch die Feuerwehr nicht tätig werden musste. Die Polizei nahm den Unfall auf, die Ladung des Postfahrzeugs wurde umgeladen und die beiden Autos anschließend abgeschleppt.

Fotos: wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!