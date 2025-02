Närrischer Besuch: Käner Prinzenpaar begeistert im ARZ Weidenau und Bethesda-Krankenhaus Freudenberg

(wS/dia) Siegen / Freudenberg 28.02.2025 | Wenn in der Physiotherapie geschunkelt wird und im Krankenhaus das Funkenmariechen tanzt – spätestens dann hat die närrische Zeit ihren Siedepunkt erreicht. So geschehen im Ambulanten Rehazentrum (ARZ) Siegbogen in Weidenau und im Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg: Dort gab sich am Freitag das Prinzenpaar aus Kaan-Marienborn die Ehre.

Kein Wunder, dass da ordentlich was los war – ganz nach dem Sessionsmotto des Käner Karnevalclubs: „Wir sind laut, wir sind bunt – beim KKC gehts rund!“

Der Besuch in den Einrichtungen der Diakonie in Südwestfalen kam nicht von ungefähr, denn zu beiden Häusern haben die Käner Tollitäten einen ganz persönlichen Bezug: Prinzessin Lisbeth I., die im „echten Leben“ Anna Elisabeth Epple heißt, sitzt im Rollstuhl und ist seit 2003 Patientin im ARZ Siegerland. Ihr Prinzgemahl René I. wiederum ist langjähriger Mitarbeiter der Diakonie und seit 2017 als Haustechniker im „Bethesda“ tätig. Für das Prinzenpaar des KKC war es daher, wie beide sagen, „ein Herzensanliegen, den Menschen dort Danke zu sagen und unsere Freude mit ihnen zu teilen“.

Begleitet von einer kleinen Abordnung hielten die närrischen Oberhäupter zunächst Einzug im Rehazentrum in Weidenau. Im Gepäck: kölsche Lieder, gute Laune, süße Leckereien für das neunköpfige Physio-Team und eine Überraschung: Unter dem Motto „ARZ hält von Lisbeth I. fit“ gab es je einen Orden für Praxisleiter Daniel Rau und für Felix Jäger – bei beiden Therapeuten ist Anna Epple seit vielen Jahren in Behandlung. Ein Bützchen von der Prinzessin gehörte da freilich auch dazu.

Anschließend ging es mit großer Entourage und viel Tamtam weiter zur nächsten Station: ins Krankenhaus Bethesda. Dort gab es einen nicht minder stimmungsvollen Empfang für das Prinzenpaar, das auch nach Freudenberg selbstredend nicht mit leeren Händen angereist war, sondern rund 200 Berliner für Personal und Patienten geordert hatte. Jan Meyer, Verwaltungsdirektor des Diakonie Klinikums, hieß die Narrenschar willkommen und erhielt im Gegenzug ebenfalls einen karnevalistischen Orden.

Richtig rund ging es dann beim Auftritt von Solomariechen Zoe, die im Foyer des Krankenhauses einen fulminanten Tanz aufs Parkett legte.

Während für die Narren des KKC in den folgenden Tagen noch ein Termin den nächsten jagt, wird man im ARZ und im Bethesda das Gastspiel von Lisbeth I. und René auch über den Aschermittwoch hinaus noch lange in schöner Erinnerung behalten.

