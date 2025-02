RSV Osthelden e.V.: Erfolgreiche Jahreshauptversammlung und Rückblick auf 2024

(wS/rsv) Kreuztal 28.02.2025 | Am Samstag, den 25. Januar, lud der RSV Osthelden e.V. seine Mitglieder zur jährlichen Jahreshauptversammlung in das Bürgerhaus nach Osthelden ein. Auf dem Tagesprogramm standen neben dem Saisonrückblick 2024, inklusive der Abteilungsberichte der Fachwarte sowie dem Kassenbericht samt Kassenprüfung, auch die Vorstandswahlen für die Besetzung der offenen Posten.

Der Vorsitzende Klaus Irle blickt auf ein positives sportliches und geschäftliches Jahr 2024 mit einigen Veranstaltungshighlights zurück. Unter anderem sind der Fahrradbasar in Kooperation mit unserem Sponsor Walter Schneider, die Radwanderung der Siegener Zeitung, bei der die Streckenführung, der -aufbau und die Organisation in der Hand des RSV Osthelden lagen, oder auch der 10. Cross-Duathlon „Hünsborn to be wild“, der im vergangenen Jahr erneut Austragungsort der nordrhein-westfälischen Landesmeisterschaften war, aber auch das Kinderevent „First Mover“, bei dem die Kleinsten den Umgang mit dem Fahrrad spielerisch kennenlernen, hervorzuheben.

Mit insgesamt drei eigenen Triathlon-Mannschaften (Damen, Herren und Senioren) sowie der Startgemeinschaft in der Damen-NRW-Liga war der RSV Osthelden im Ligaalltag zwischen Mai und September erfolgreich unterwegs. Daneben wurden in den einzelnen Fachabteilungen die Vereinsmeister 2024 ermittelt, die im Rahmen der Sportlerehrung zum Ende der Saison prämiert wurden. All diese Veranstaltungen konnte man nur durch die vielen ehrenamtlichen Helfer im RSV Osthelden durchführen, die zu einem sehr aktiven Vereinsleben beitragen. Zum Jahreswechsel konnte man 229 Vereinsmitglieder im RSV Osthelden zählen, womit die Mitgliederentwicklung weiterhin stabil bleibt.

Im Anschluss an den Bericht der Kassenprüfer sowie der einstimmigen Entlastung des Vorstandes fanden die Wahlen statt. Insgesamt mussten sechs Posten besetzt werden, wobei drei Posten durch Wiederwahl für weitere zwei Jahre bestätigt wurden. Nach insgesamt sechs Jahren als Geschäftsführer stand Karsten Fischer aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Auf ihn folgt Kai Eling, der von der Versammlung als neuer Geschäftsführer gewählt wurde.

Auch Monika Daub schied nach vierjähriger Vorstandszeit als stellvertretende Jugendwartin aus, wird dem Verein jedoch weiterhin insbesondere bei den Jugendevents unterstützen. Mit Frauke Schreiber, die als Triathletin im Verein aktiv ist, konnte der Posten neu besetzt werden. Zuletzt musste der Fachwart Triathlon durch den Wechsel von Kai Eling zum Geschäftsführer neu besetzt werden. Hier wurde Markus Ruschin aus den Reihen der Versammlung vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Somit konnte der RSV alle Vorstandsposten erneut besetzen.

Zum Abschluss der Versammlung wurde der Veranstaltungskalender für das Jahr 2025 präsentiert. Im Sportjahr 2025 bilden u. a. das alljährliche Trainingslager auf Mallorca sowie der Fahrradbasar bei Walter Schneider im April den Auftakt. Im August steht erneut die Radwanderung mit der Siegener Zeitung auf der Agenda, bei der jährlich eine vierstellige Anzahl an Teilnehmern die durch den RSV geplanten Strecken abfährt.

Im September wird es zudem meisterlich, denn der RSV Osthelden hat es geschafft, in diesem Jahr die Deutsche Meisterschaft im Cross-Duathlon in die heimischen Gefilde zu holen. Am 21.09.2025 kämpfen beim 11. Cross-Duathlon „Hünsborn to be wild“ die besten Athleten aus ganz Deutschland um die begehrten Meistertitel – auch für Zuschauer ein äußerst spektakulärer Wettkampf.

Im Jahresverlauf finden zudem die Vereinsmeisterschaften der einzelnen Abteilungen statt, die im Rahmen des Saisonabschlusses im November geehrt werden. Den Abschluss der Saison bilden das traditionelle Adventsschwimmen in der Lister sowie das Spendenschwimmen mit unseren Vereinssponsoren für den guten Zweck. Der Vorstand freut sich auf ein spannendes, buntes und gut gefülltes Programm 2025.

