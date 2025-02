PKW prallt gegen Baum – 25-Jähriger schwer verletzt

(wS/ots) Bad Berleburg 17.02.2025 | In der Nacht von Sonntag auf Montag (17.02.2025) ist ein 25-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Bad Berleburg-Diedenshausen schwer verletzt worden.

Der junge Mann war mit seinem PKW gegen 01:30 Uhr auf der L 717 in Richtung Bad Berleburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Wiese und prallte nach kurzer Zeit gegen einen Baum.

Der 25-Jährige kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

