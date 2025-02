Rotlichtverstoß führt zu Unfall an Hauptkreuzung in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 02.02.2025 | Am Sonntagabend kam es an der Hauptkreuzung ( an der Aral-Tankstelle in Kreuztal ) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Frau in einem Mercedes befuhr die Kreuzung aus Richtung Buschhütten und wollte geradeaus in Richtung Eichen weiterfahren. Gleichzeitig näherte sich ein Mann mit einem Skoda aus Richtung Fellinghausen, der in Richtung Hilchenbach unterwegs war.

Nach Angaben von Zeugen missachtete der Skoda-Fahrer dabei eine für ihn Rot zeigende Ampel, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Zunächst wurde den Rettungskräften eine verletzte Person gemeldet, doch glücklicherweise bestätigte sich dies nicht. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

