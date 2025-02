Spendenübergabe der Siegener Lichterfahrt 2024: 10.000 Euro für kranke Kinder gesammelt

(wS/us) Siegen 14.02.2025 | Ein Bericht von Andreas Nöker – US-Einsatzfahrzeuge e. V. | 10.000,- Euro, das ist die Spendensumme, die im Rahmen der Lichterfahrt der US Einsatzfahrzeuge e.V., erreicht wurde. Stolz sind wir, da es damit schon das zweite Mal ist, dass wir 5-stellig

spenden konnten. Das alles ist nur möglich, dank der Beteiligung der Bevölkerung, die 2024 alleine an der Strecke, fast 4000,- € gespendet haben. Und ohne die Hilfe, der „American Sports Abteilung“ dse ASV Siegen Weidenau mit den Footballer und den Cheerdancern, wäre es uns nicht möglich, diese Spenden einzusammeln. Unser Dank gilt daher besonders den Spendenengeln und den vielen Menschen, die unsere Spendendosen so toll gefüttert haben. Das tolle Wetter half uns dabei natürlich und ermöglichte es das unsere Freunde mit den US Trucks wieder mit dabei waren und zusätzlich auch wieder großzügig gespendet haben. Durch unseren Besuch des Attendorner Martini Marktes, kamen zuätzliche 1000,- € in den Spendentopf. Am Ende waren es dann 8654,15 €. Die Summe haben wir als Verein dann auf 10.000,- € aufgestockt und konnten so jeweils 5000,- € an die DRK Kinderklinik und 5000,- € an Strahlemännchen.de Herzenswünsche für schwerkranke Kinder übergeben.

Zusätzlich haben die Damen der Diakonie 1240,-€ mit ihren Waffel als Spende gesammelt.

Wir danken all unseren Unterstützern und Teilnehmern der Lichterfahrt, ohne die das alles nicht möglich wäre. Besonderer Dank geht an die „American Sports Abteilung“ des ASV Siegen Weidenau mit den Footballer:innen und den Cheerdancern, ohne deren Hilfe wir niemals diese tolle Summe zusammen bekommen hätten. An die Verkehrsbetriebe Westfalen Süd, die uns mit dem Rettungsbus unterstützen, der unsere Spendenengel durch Stadt bringt. An Cars with Style, die uns vor Ort und an der Strecke als Ordner und Sicherungsposten unterstützen. An Jürgen „Iron Bone“ Köhler, der wieder als Grinch vor Ort war. An Nina Vesper und ihre Mädels (und Olaf), die als Eisprinzessinnen wieder toll waren. Dem Circus Krone, die mit den Transformern und ihrem Dino vor Ort waren.

Und ganz besonderen Dank, an die Polizei Siegen für die reibungslose Durchführung. Dem Ordnungsamt der Stadt Siegen, die seit der ersten Idee der Lichterfahrt, im Frühjahr 2021, mit im Boot sind und uns mit Rat und Tat untersützen. Die Kommunikation mit den Behörden ist immer unkompliziert undpartnerschaftlich.

Fotos: US-Einsatzfahrzeuge e. V.

