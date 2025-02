Tötungsdelikt in Trossingen: Polizei bestätigt Tod durch Messerstiche

(wS/ots) Konstanz 01.02.2025 | Am frühen Montagmorgen (27.01.2025 ) ist ein 37-jähriger Mann in Trossingen tot aufgefunden worden. Aufgrund des Verletzungsbildes besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts. Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 an die Kriminalpolizei in Rottweil zu wenden.

Ermittlungen zum Tötungsdelikt gehen weiter: Sonderkommission „Mondschein“ gegründet

Nachdem am Montagmorgen ein 37-jähriger Mann in Trossingen tot aufgefunden wurde, laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei insbesondere zu möglichen Tatverdächtigen weiter auf Hochtouren.

Inzwischen hat sich der Verdacht eines Tötungsdelikts bestätigt. Dies ergab eine Obduktion des Toten, der sowohl die deutsche als auch die russische Staatsangehörigkeit besaß.

Zur Aufklärung des Verbrechens hat die Kriminalpolizeidirektion Rottweil eine personalstarke Sonderkommission „Mondschein“ eingerichtet.

Die Sonderkommission „Mondschein“ setzt ihre intensiven Ermittlungen im Fall des Tötungsdelikts in Trossingen fort. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Rottweil gestern in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gaben, wurde das 37-jährige Opfer durch Messerstiche getötet.

Ermittler stellten inzwischen fest, dass der Mann zwar in Trossingen wohnte, jedoch nicht an dem Ort, an dem er gefunden wurde. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Tathergang und mögliche Tatverdächtige zu identifizieren.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

