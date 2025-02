Transporter bei Kontrolle angehalten – Mögliches Diebesgut aufgefunden

(wS/ots) Siegen 24.02.2025 | Am Freitagmittag (21.02.2025) ist in Wilnsdorf in Höhe der Auffahrt zur A 45 ein Transporter angehalten worden. Der Verkehrsdienst der Polizei hatte vor Ort eine Kontrollstelle eingerichtet.

Gegen 12 Uhr kontrollierten die Beamten das Fahrzeug, welches mit vier Personen besetzt war. Um die Ladungssicherung zu prüfen, öffnete der 54-jährige Fahrer den Laderaum. Hierbei fielen mehrere sogenannte Big Bags auf, in denen sich neben Kleidung unter anderem auch ein Motortrennschleifer befand. Bei der Überprüfung der Seriennummer stellten die Polizisten fest, dass das Gerät möglicherweise aus einem Diebstahl stammt. Einen Eigentumsnachweis konnte der Fahrer nicht aushändigen.

Die Beamten beschlagnahmten den Trennschleifer. Außerdem erwartet die vier Personen ein Strafverfahren.

Symbolfoto