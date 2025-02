5. Seven Summits Siegen 2025 am 23. August 2025 – Start und Ziel: DAV-Kletterzentum Siegerland, Siegen Effertsufer

(wS/sss) Siegen 24.02.2025 | Sommerhighlight in der Krönchenstadt am 23. August: Das Lauf- und Wanderevent Seven Summits Siegen hat wieder drei Strecken im Programm: 25 km (800 HM), Marathonlauf (1.000 HM) und ein Mammutmarsch/Ultralauf über 50 km (1.200 HM). 1.250 Startplätze sind zu vergeben – das Anmeldeportal ist bereits geöffnet.

Auf diesen Termin im Sportjahr 2025 freuen sich bereits viele Sportlerinnen und Sportler. Am 23. August startet die fünfte Auflage von Seven Summits Siegen, die sportliche Sightseeing-Tour über die sieben Berge der Stadt Siegen. Wanderer, Ultraläufer, Bergläufer – aus ganz Deutschland kommen sie am vierten Samstag im August wieder in die Krönchenstadt gepilgert, um bei dieser außergewöhnlichen sportlichen Herausforderung dabei zu sein. Genusswandern oder Laufen über die sieben Gipfel von Siegen – Seven Summits Siegen ist kein leichter Sonntagsspaziergang, sondern ein Event mit durchaus anspruchsvollen Strecken mit vielen Höhenmetern: So geht die „Kurzstrecke“ für Läufer und Wanderer über 25 Kilometer mit 800 Höhenmetern, der Marathonlauf führt über die klassische Distanz von 42,195 Kilometer mit 1.000 Höhenmetern und wem das noch nicht Herausforderung genug ist, für den steht der Mammutmarsch/Ultramarathon für Läufer und Wanderer über 50 Kilometer mit 1200 Höhenmetern auf dem Programm.

Auf einer Pressekonferenz im Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins, Sektion Siegerland, wurden jetzt die Pläne für das ganztägige Sportevent vorgestellt. Im Jahr 1 nach dem Rückzug des langjährigen Lauforganisators Martin Hoffmann bleibt „fast alles unverändert“, versicherte der Geschäftsführer der neuen Anlauf GmbH, Markus Ritter. Insgesamt werden 1.250 Startplätze vergeben, das Anmeldeportal ist bereits geöffnet. Die wichtigste Neuerung in diesem Jahr: Start und Ziel für Läuferinnen und Läufer sowie Wanderer ist jetzt das DAV-Kletterzentrum am Effertsufer.

„Wir werden nicht viel verändern. Warum auch, es hat ja bisher alles gut funktioniert“, erklärte Organisator Markus Ritter zu Beginn der Infoveranstaltung, zu der die heimische Presse, Sponsorenvertreter und Unterstützer eingeladen waren. DAV-Vorstandsmitglied Konrad Thannbichler verkündete bei seiner Begrüßung die große Neuerung in diesem Jahr: „Ich freue mich ganz besonders darüber, dass wir hier vom Kletterzentrum aus starten werden.“ Dass mit der Verlegung des bisherigen Starts vom :anlauf-Büro am Bahnhof Eintracht hinüber zum Kletterzentrum nicht nur dem Wunsch des Alpenvereins entsprochen worden ist, sondern die Verlegung auch aus organisatorischer Sicht sehr sinnvoll ist, erklärte Ritter so: „Das macht die Abwicklung der Veranstaltung einfacher. Hier haben wir eine gute Infrastruktur und bis auf die Laufstrecke findet dann der komplette Tag hier auf dem Gelände des Kletterzentrums statt. Wer will, der kann dann morgens im Startbereich noch einen Kaffee trinken bevor es auf die Strecke geht.“ Das Kletterzentrum soll der Ort für einen „Trail Running Day“ werden, ein Sporttag mit Volksfestcharakter, bei dem nicht nur die Gipfelstürmer nach der Zielankunft, sondern auch die Zuschauer bei Live-Musik und kulinarischen Spezialitäten und kühlen Getränken auf ihre Kosten kommen sollen.

Bürgermeister Steffen Mues, der erneut die Schirmherrschaft übernommen hat, erklärte: „Ein großes Dankeschön geht an das neue Team von :anlauf., die in die Fußstapfen von Martin Hoffmann getreten sind. Gut, dass jetzt nicht alles umgekrempelt wird und das neue Team erst einmal auf Bewährtes hier vor Ort setzt. Ich bin mir sicher, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr schnell ausverkauft sein wird.“ Auf die Überfallfrage, „laufen oder wandern?“, gab das laufbegeisterte Stadtoberhaupt die Rückmeldung: „Mal seh’n, noch ist ja etwas Zeit. Das hängt davon ab, wie fit ich bis dahin bin.“

Weitere Informationen und Anmeldung: www.seven-summits-siegen.de

Die sieben Berge von Siegen rufen wieder und die sieben Gipfelfahnen stehen schon bereit. Die Organisatoren von :anlauf, der Deutsche Alpenverein, Bürgermeister Steffen Mues als Schirmherr sowie die Sponsoren und Unterstützer freuen sich bereits auf das Wander- und Laufevent Seven Summits Siegen am Samstag, 23. August. Foto: Veranstalter