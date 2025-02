Unbekannte brechen Tresor in Firma auf

(wS/ots) Freudenberg 24.02.2025 | In der Zeit zwischen Sonntagmorgen (23.02.2025) und der Nacht zu Montag (24.02.2025) ist es zu einem Einbruch in eine Firma in Freudenberg gekommen.

Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Firmengelände an der Asdorfer Straße. Die Einbrecher öffneten dann gewaltsam mehrere Fenster und gelangten so ins Innere des Gebäudes.

Sie durchwühlten die Büroräumlichkeiten und brachen einen Tresor auf.

In der Nacht zu Montag entdeckten Zeugen die Spuren des Einbruchs. Zur genauen Tatbeute können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Bereits in der Samstagnacht wurden zwei verdächtige Personen am Zaun der Firma gesichtet, die sich jedoch nach Erblicken eines Zeugen wieder entfernten.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.