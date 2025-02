Wechsel im Trägerverein der Philharmonie Südwestfalen – Dr. Sebastian Merk ist neuer geschäftsführender Vorstand

(wS/si) Siegen 25.02.2025 | Dr. Sebastian Merk ist neuer geschäftsführender Vorstand der Philharmonie Südwestfalen. Der Kreisdirektor hat die Funktion jetzt von Dezernent Thiemo Rosenthal übernommen. Von der beeindruckenden Leistung des Landesorchesters konnte Sebastian Merk sich erst vor Kurzem bei der Uraufführung von „Siegen Wittgenstein von oben. Philharmonisch.“ im Apollo Theater selbst überzeugen. Die Veranstaltung war der Auftakt in das Jubiläumsjahr „50 Jahre Siegen-Wittgenstein“ und mit Standing Ovations und über 2.000 Besucherinnen und Besuchern in vier ausverkauften Veranstaltungen ein riesiger Erfolg. Als Klassik-Fan freut sich Dr. Sebastian Merk auf seine neue Aufgabe. „Klassische Musik fasziniert mich schon seit meiner Jugend“, sagt er: „Viele Jahre habe ich selbst in einem Jugendsinfonieorchester Trompete gespielt.“

„Die Philharmonie Südwestfalen ist Aushängeschild der Region. Das wird bei Veranstaltungen wie ‚Siegen-Wittgenstein von oben. Philharmonisch.‘ noch einmal ganz besonders deutlich“, sagt Landrat Andreas Müller. „Mit seiner Expertise hat Thiemo Rosenthal dazu beigetragen, dass dieser hohe Stellenwert unseres Landesorchesters in Südwestfalen, und darüber hinaus, gefestigt wurde. Als studierter Wirtschaftsjurist und durch seine vorherige Tätigkeit als Steuerberater war er besonders für den Bau des ‚Hauses der Musik‘ und den damit zusammenhängenden Stiftungsgeschäften genau die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.“

Die Eröffnung des „Hauses der Musik“ im Oktober 2023 war ein Meilenstein für die südwestfälische Kulturlandschaft. Nach über 65 Jahren hat die Philharmonie Südwestfalen in der Oranienstraße in Siegen auf insgesamt 3.228 Quadratmetern ein eigenes Probenhaus erhalten, das optimale Bedingungen für die aktuell 66 Musikerinnen und Musiker bietet. „Das Orchester ist mittlerweile wohlbehalten im neuen Zuhause angekommen“, freut sich Landrat Müller. „An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle, die diesen ‚kulturellen Leuchtturm‘ ermöglicht haben – insbesondere unserer Mäzenin Barbara Lambrecht-Schadeberg, die die Stiftung der Philharmonie gemeinsam mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein errichtet hat.“

Noch bis Juli dieses Jahres läuft das aktuelle Spielzeitprogramm der Philharmonie, das insgesamt 120 Auftritte umfasst. Das „Haus der Musik“ dient dabei nicht nur als Probenhaus, sondern auch als Veranstaltungsort für beliebte Formate wie die Babykonzerte. Aber auch Sinfoniekonzerte spielt die Philharmonie in ihrem neuen Zuhause. Der große Probensaal mit 410 Quadratmetern bietet Platz für 199 Besucherinnen und Besucher.

Im Haus der Musik hat jetzt auch Landrat Andreas Müller den symbolischen ‚Staffelstab‘ des geschäftsführenden Vorstands des Trägervereins der Philharmonie Südwestfalen an Dr. Sebastian Merk übergeben. „Thiemo Rosenthal danke ich für seine sachkundige Begleitung, wünsche Sebastian Merk eine glückliche Hand und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, so der Landrat.

Foto (von links): Thiemo Rosenthal, Landrat Andreas Müller, Dr. Sebastian Merk

