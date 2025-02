150 Meter Stadtgeschichte: Freier Blick auf sanierte Stadtmauer am Obergraben

(wS/si) Siegen 25.02.2025 | Das Baugerüst ist abgebaut, die Baustelle seit heute (Dienstag, 25. Februar 2025) geräumt: Die rund 150 Meter lange Stadtmauer am Obergraben von der Martinikirche bis hinter die Parkhaus-Einfahrt Unteres Schloss ist nicht mehr „verhüllt“. Erstmals seit Beginn der Sanierung im Mai letzten Jahres ist die Stadtmauer nun wieder komplett sichtbar. Alle PKW-Stellplätze – darunter auch Bewohnerparkflächen – am Obergraben können wieder genutzt werden.

Der Abschnitt der Stadtmauer in der Unterstadt beendet den seit 2018 andauernden Fortlauf der Sanierungsarbeiten an der Siegener Stadt- und Schlossmauer, die aus acht Bauabschnitten bestehen. Bürgermeister Steffen Mues: „Wenn alle Arbeiten in diesem Jahr fertig werden, wurden in den letzten Jahren in Siegen rund 1,6 Kilometer Schloss- und Wehrmauer und somit etwa 12.000 Quadratmeter Mauerwerksfläche saniert. Das ist ein herausragendes Projekt in unserer jüngsten Stadtgeschichte und ein einzigartiges historisches Erbe mit Anfängen aus dem 13. Jahrhundert!“

Rund 950 Quadratmeter Mauerwerksfläche sind am Obergraben fachmännisch von Grund auf saniert worden. Das war dringend notwendig, weil schon Steine lose waren und der Mörtel bröselte. Auch das Geländer neben der Martinikirche ist wieder montiert, das mit einer neuen Verzinkung und einer neuen Deckbeschichtung generalüberholt wurde. Rund 405 Tonnen Grauwacke-Steine, 178 Tonnen Mauer- und Fugenmörtel und 15 Anker für die Rückverankerung der Mauer horizontal in die Mauer wurden ver- und eingebaut. Jeder „Anker“ kommt auf eine Gesamtlänge von neun Metern und verstärkt das sanierte Mauerwerk. Für den gesamten Bauabschnitt belaufen sich die Bau- und Planungskosten auf rund 1,1 Mio. Euro.

Der letzte Bauabschnitt in diesem Jahr teilt sich auf kleine Einzelmaßnahmen im Stadtgebiet auf. Die erste Maßnahme ist ab Anfang März bei „Jiggers Bar“ Löhrtor/Flurenwende, wo sich noch Reste der alten Stadtmauer befinden. Danach folgt ein Abschnitt in der Siegbergstraße und zum Schluss die Sanierung der Mauerbereiche in der Hermann- und Mauerstraße.

Im Morgenlicht glänzt die sanierte Stadtmauer, die ab sofort wieder ohne Baugerüst auf voller Länge den Obergraben schmückt.

Foto: Stadt Siegen

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!