Turbulente Komödie „Und alles auf Krankenschein“ in Siegen

(wS/red) Siegen 25.02.2025 | Theaterfreunde dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen: Die Theatergruppe TheatraPack aus Siegen bringt die rasante Komödie „Und alles auf Krankenschein“ von Ray Cooney auf die Bühne. Die Aufführungen finden am Samstag, den 26. April 2025 um 19:30 Uhr und am Sonntag, den 27. April 2025 um 15:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hollekusse (Am Altenberg 50, 57078 Siegen-Langenholdinghausen) statt.

Das Stück verspricht einen Abend voller Lacher, Chaos und skurriler Verwechslungen – typisch für die Werke von Ray Cooney. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, eine Eintrittskarte kostet 12 Euro.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Kartenbestellung gibt es auf den Webseiten www.dgh-hollekusse.de und www.theatrapack.de.

