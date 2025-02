Festlicher Choral Evensong in der Martinikirche

(wS/cs) Siegen 25.02.2025 | Das Collegium vocale des Bach-Chores Siegen lädt herzlich zum Choral Evensong am 9. März ein.

Die stimmungsvolle Abendandacht, welche ihren Ursprung in den jahrhundertealten Traditionen der anglikanischen Kirche hat, verbindet liturgische Lesungen mit prachtvoller Chormusik. Bis heute wird sie täglich in den großen Kathedralen Englands gefeiert und erschafft eine einzigartige Atmosphäre der Besinnung und spirituellen Einkehr.

Das Collegium vocale Siegen gehört zum Bach-Chor Siegen und vereint rund 30 Sänger und Sängerinnen, die mit großer Begeisterung anspruchsvolle Chormusik interpretieren. Der Schwerpunkt des Repertoires liegt auf der barocken Chormusik, insbesondere den Werken Johann Sebastian Bachs. Darüber hinaus widmet sich das Ensemble einer vielfältigen Auswahl geistlicher und weltlicher Musik aus unterschiedlichen Epochen – von Renaissance bis Moderne.

Die musikalische Bandbreite für den Choral Evensong im März reicht von der mehrstimmigen Musik Palestrinas, die als Höhepunkt der Renaissance gilt, bis hin zu einer ergreifenden Komposition von Arvo Pärt, einem bedeutenden Vertreter der Moderne. Der Eintritt zum Gottesdienst um 19.00 Uhr in der Martinikirche Siegen ist frei, es werden Spenden erbeten.

Foto: Bach-Chor Siegen – Bericht: Cornelia Sander

