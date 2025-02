Westnetz gratuliert sieben jungen Fachkräften in Siegen zum Start ins Berufsleben

(wS/wn) Siegen 25.02.2025 | Die Ausbildung ist geschafft und die Abschlusszeugnisse sind in der Tasche. Sieben Auszubildende der Westnetz GmbH können sich über ihre bestandenen Prüfungen freuen. Die vier neuen Elektroniker für Betriebstechnik beenden nach dreieinhalb Jahren erfolgreich ihre Ausbildung. Die drei Industriekaufleute konnten bereits nach zweieinhalb Jahren ihren Abschluss vorzeitig feiern.

„Wir freuen uns sehr unsere Auszubildenden nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss als neue Nachwuchskräfte im Unternehmen zu haben. Die betriebseigene Ausbildung sichert uns die Fachkräfte von Morgen und ist ein wichtiger Baustein für die Gestaltung der Energiewende“, berichtet Ausbilder Manuel Berndes.

Auch Alina Solbach, kaufmännische Ausbilderin freut sich mit den Absolventen: „Der erste Schritt im Berufsleben ist gemacht. Ich freue mich, dass wir allen einen Arbeitsvertrag anbieten können. Nahezu alle Auszubildenden der letzten Abschlussjahrgänge haben das Angebot für eine Beschäftigung als technische Fachkräfte in den Verteilnetzen der Region oder in den kaufmännischen Bereichen erhalten und angenommen. Die Ausbildung ist eine echte Erfolgsgeschichte“

Westnetz ermöglicht am Standort Siegen in der Friedrichstraße zurzeit knapp 40 jungen Leuten eine erfolgreiche Ausbildung in den Berufen Elektrotechniker/-in für Betriebstechnik und Industriekaufmann/-frau. Auch für 2025 sind noch Ausbildungsplätze für engagierte Nachwuchskräfte frei. Nähere Informationen gibt es unter www.westnetz.de/karriere .



Verstärkung für das Verteilnetz (v.l.): Die Ausbilder Manuel Berndes und Alina Solbach freuen sich gemeinsam mit den Nachwuchskräften Rieke Langenbach, Tarik Demiro, Felix Host, Philipp Selter und Louisa Bittner über ihre Lossprechung bei Westnetz in Siegen (Es fehlen Nils Friedrichs und Noah Schmidt).

Foto: Westnetz GmbH / Patrick Plate

