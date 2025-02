Wirtschaft stärken, Umwelt entlasten: Route57 realisieren

(wS/cdu) Siegen 28.02.2025 |Die Ortsumgehungskette von Kreuztal nach Erndtebrück ist für Siegen-Wittgenstein eines der wichtigsten Straßenbauprojekte. Sie hilft nicht nur unsere Region besser miteinander zu verbinden, sondern ist auch aus Sicht der Nachhaltigkeit sinnvoll. Fahrtstrecken werden verkürzt und Standzeiten verringert. Die aktuelle Situation ist vor allem im Ferndorftal für Mensch und Umwelt schädlich. Ein stetiger Verkehrsfluss ist momentan weit weniger gegeben als bei der Ortsumgehungskette.

Die Ortsumgehungskette löst den Verkehr zudem in Teilen aus den Ortschaften heraus und führt auf den Dörfern so zu einer höheren Lebensqualität. Durch die bessere Verkehrsanbindung wird die medizinische Versorgung verbessert. Die Notwendigkeit einer besseren Straßenanbindung für die Menschen und Unternehmen im Wittgenstein steht völlig außer Frage. Selbst der grüne Umwelt- und Verkehrsminister des Landes NRW hat betont, dass die Landesregierung eine zügige Umsetzung der Route57 unterstützt.

Wer sich gegen die Route57 ausspricht, setzt Arbeitsplätze aufs Spiel und gefährdet die wirtschaftliche Zukunft Wittgensteins. Die Ortsumgehungskette ist vordringlich und ist auch entsprechend im Bundesverkehrswegeplan vermerkt. Der Rat der Stadt Netphen hat sich seinerzeit ausdrücklich nicht pauschal gegen die Route57 ausgesprochen. Das habe ich selbst in meiner damaligen Wortmeldung deutlich gemacht.

Wir müssen in Deutschland solch wichtige Infrastrukturprojekte endlich schneller realisieren. Das Verbandsklagerecht ist ein Instrument geworden, um Infrastrukturprojekte massiv zu erschweren. Es gehört in der jetzigen Form abgeschafft. Stattdessen müssen Genehmigungs- und Planungsverfahren vereinfacht werden. Dafür setze ich mich in Berlin als direkt gewählter Abgeordneter ein. Die Route57 wird unsere Region verbinden und für ökologische, soziale und ökonomische Vorteile sorgen.

Foto: CDU Siegen-Wittgenstein

