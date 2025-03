FC Ebenau Damen wird vom Gesundheitszentrum Erndtebrück unterstützt

(wS/fce) Erndtebrück 01.03.2025 | Sportliche Erfolge beruhen auf gezieltem Training und guter Sportphysiotherapie

Die erste Halbserie der Kreisliga A Damen ist rum und der FC Ebenau kann aus sportlicher Sicht mit dem Damenfußball als Herbstmeister sehr zufrieden sein. So konnte man nach dem Wechsel des Trainers im Sommer 2024 mit nun Nicolas „Nico“ Loerkens jemanden mit sehr viel Fußballerfahrung, Sachverstand und auch entsprechenden Lizenzen gewinnen. Die Vorbereitung auf die Rückrunde läuft auf Hochtouren und wie Nico Loerkens berichtet, sind einige Highlights aber auch ein sehr intensives Programm zu absolvieren. Und auch hier geht man neue Wege. So ging man ein kleines Projekt ein, dass normalerweise eher bei höherklassigem Fußball üblich ist.

Die FC Ebenau Damen werden nun in der Vorbereitung durch das Gesundheitszentrum Erndtebrück unterstützt. Das sehr intensive Trainingsprogramm wird durch die Fachexpertise des gesamten Teams um Nina Böhl und Gertrud Hirschfeld begleitet. In zwei Blöcken erhielten dabei die Spielerinnen des FC Ebenau eine individuelle Beratung und Anwendungen aus dem Bereich der Sportphysiotherapie, welche dann die Agilität, Kraft aber auch Regeneration steigern sollten, um damit letztendlich das Verletzungsrisiko auch zu minimieren.

Auf die Frage an Nico Loerkens, wie er auf diese Idee kam sagte er: „Ich kenne es aus dem Leistungssport und höherklassigem Fußball. Da gibt es sogar Vereine, wo einzelne Trainer (Athletik, Technik, Taktik, etc.) sich mit den Physiotherapeuten abstimmen, um damit den Trainingseffekt individuell aber auch zuletzt als Mannschaft zu steigern. Der FC Ebenau ist ein sehr ehrlicher und bodenständiger Verein und wir müssen uns viel erarbeiten. Das gilt fürs Training, aber auch für finanzielle Aspekte, so dass wir andere Wege gehen müssen. So kam mir die Idee eines Projektes mit dem Team vom Gesundheitszentrum Erndtebrück und man war sofort dabei uns zu unterstützen. Das freut mich natürlich riesig für meine Spielerinnen.

Zudem denke ich, dass jeder Trainier hier im Kreis weiß, dass Verletzungen und Ausfälle der Spieler/-innen für die einzelne Person aber auch Mannschaft harte Rückschläge bedeuten können. Und wenn ich eine Möglichkeit habe Aspekte einzubauen, welche zum einen das Training individuell fördern, aber auch das Verletzungsrisiko minimieren, dann gilt es hier jene bestmöglich ergänzend zu integrieren. Ich hoffe, dass es ein weiterer Baustein für eine erfolgreiche Rückrunde sein wird.“

Aber natürlich wollten wir auch wissen, warum das Gesundheitszentrum Erndtebrück die Damen des FC Ebenau unterstützt und frugen bei Nina Böhl nach, welche antwortet: „Wir haben in unserem Leistungsspektrum nicht nur die klassische Krankengymnastik und Reha, sondern auch Sportphysiotherapie. Die Idee der Unterstützung eines lokalen Vereins, hier der Damenmannschaft des FC Ebenau fanden wir sofort klasse. Wir haben hier die entsprechenden Räumlichkeiten, Equipment und Personal mit Know-how, um dort zu unterstützen. Auch wenn wir natürlich Reha nach Verletzungen im Leistungsspektrum haben, geht es hier vielmehr den Mädels etwas mit zu geben, dass sie sich bestmöglich nicht verletzen, denn dann haben wir auch etwas sehr Gutes getan. Daher machen wir dieses kleine Projekt und hoffen, dass wir damit auch zum sportlichen Erfolg beitragen können. Wir drücken jedenfalls den Damen des FC Ebenau fest die Daumen für die Rückrunde!“

Wer die Erfolge der FC Ebenau Damen gerne weiterverfolgen möchte, kann dies unter www.fcebenau.de oder auf den Internetseiten von www.Fußball.de unter dem Suchbegriff „FC Ebenau“ und der Rubik Frauen. Neue Spielerinnen sind übrigens jederzeit willkommen, sagte uns Nicolas Loerkens zudem. Über das Leistungsspektrum des Gesundheitszentrums Erndtebrück findet man zudem unter folgenden Internetseite weitere Informationen: www.gesundheitszentrum-erndtebrueck.de

Ansprechpartner:

Für Rückfragen steht Ihnen Nicolas Loerkens – FC Ebenau Damen – und Nina Böhl – Gesundheitszentrum Erndtebrück – gerne zur Verfügung.

FC Ebenau Damen beim Gesundheitszentrum Erndtebrück“ – Fotograf: Nicolas Loerkens

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!